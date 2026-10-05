El Servicio Geológico Colombiano asegura que la frecuencia sísmica en Chocó y Tolima está disminuyendo tras más de 1600 sismos desde el terremoto

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha actualizado la información sobre las secuencias sísmicas registradas en los departamentos de Chocó y Tolima tras el sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó. Los datos confirman una tendencia a la baja en la actividad telúrica en ambas regiones.

En el departamento del Chocó, la Red Sismológica Nacional de Colombia ha identificado dos grupos principales de eventos sísmicos. Las réplicas, concentradas en los municipios de San José del Palmar, el Litoral de San Juan y Sipí, suman un total de 338 eventos localizados con profundidades entre 70 y 105 kilómetros. "Durante las últimas 24 horas se ha localizado una nueva réplica de magnitud 1,1", señala el informe oficial. Esta actividad "continúa disminuyendo progresivamente en frecuencia y magnitud".

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Adicionalmente, se ha registrado un enjambre sísmico en las inmediaciones de Istmina, Medio San Juan, Sipí y el Litoral del San Juan, con profundidades entre 30 y 70 kilómetros. Hasta el 4 de octubre se han localizado más de 1.597 eventos de este grupo, 32 con magnitudes iguales o superiores a 4,0 ML. A diferencia de las réplicas, un enjambre sísmico se caracteriza por no tener un único sismo principal dominante.

En Chaparral, Tolima, la secuencia sísmica que inició el 20 de septiembre de 2026 ha mostrado señales claras de disminución. Los datos del SGC indican que la actividad "presentó un incremento significativo en su frecuencia diaria a partir del 21 de septiembre", alcanzando su valor máximo el 22 de septiembre con 212 sismos registrados.

Sin embargo, "a partir del 25 de septiembre se observa una disminución progresiva en la frecuencia diaria de eventos localizados", que pasó de 120 eventos ese día a valores entre 25 y 31 eventos diarios desde el 29 de septiembre. El 4 de octubre, con corte a las 4:00 p.m., se habían localizado únicamente 15 eventos.

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Hasta la fecha de publicación del boletín se han localizado al menos 1.238 sismos en Chaparral con magnitudes iguales o superiores a 2,0 ML, de los cuales 24 presentan magnitudes iguales o superiores a 4,0 ML. Los dos eventos de mayor magnitud (4,5) ocurrieron el 23 de septiembre a las 3:09 p.m. y el 26 de septiembre a la 1:38 a.m.

El SGC ha recibido más de 15.400 reportes a través del aplicativo Sismo Sentido desde el 20 de septiembre, correspondientes a 504 sismos con magnitudes entre 2,0 y 4,5. El 75% de estos reportes han sido para los 24 eventos de magnitud mayor o igual a 4,0. El 4 de octubre no se reportaron sismos sentidos en la región.

El organismo recordó que Colombia es un país sísmicamente activo donde se registran en promedio 2.500 sismos al mes, la mayoría no perceptibles. "Con el conocimiento científico actual, no es posible predecir los sismos", advirtió el SGC, invitando a la población a prepararse mediante planes familiares de emergencia y participación en simulacros.

La Red Sismológica Nacional de Colombia, compuesta por más de 200 estaciones, monitorea permanentemente la actividad sísmica del país las 24 horas del día para mantener informada a la población y a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.