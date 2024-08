Familiares siguen sin rastros de la periodista Ana Guaita, desaparecida en La Guaira

Carlos Guaita, hermano de la periodista Ana Carolina Guaita, detenida el pasado 20 de agosto en La Guaira, denuncia que hasta la fecha la defensa no ha logrado confirmar el paradero de su hermana, ni han tenido acceso a ningún expediente.

VEA TAMBIÉN Régimen propone canjear a la periodista Ana Guaita por sus padres, dirigentes opositores en La Guaira o

A través de un video publicado en sus redes sociales, explica que pese a que hay rumores de que se encuentra detenida en la Dirección de Seguridad Ciudadana de La Guaira, ha sido imposible confirmarlo. Ante esta situación denuncia la violación al debido proceso y pide información sobre la trabajadora de la prensa.

Asimismo, detalla que desconocen el motivo de su detención.

"Ya han pasado más de 50 horas (...) no sabemos de su paradero, no sabemos dónde la tienen, no sabemos por qué la detienen, si la detienen por periodista, si la detienen por ser hija de dirigentes políticos reconocidos en el estado, no sabemos qué tribunal o que juez emitió una orden contra mi hermana", expresó.

Agradeció el acompañamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP y al gremio periodista, además señaló que recibió una llamada de un oficial de las Naciones Unidas que está al tanto de la situación.

"Esto es un secuestro, esto es una desaparición forsoza".

Este jueves, el periodista Vladimir Villegas, había informado que el jefe de la Dirección de Seguridad de la Gobernación de La Guaira, Andrés Goncalves, propuso el canje de la periodista, por sus padres, Xiomara Barreto y Carlos Guaita, ambos dirigentes del partido Copei en la entidad.

VEA TAMBIÉN Fuerzas del régimen detienen en La Guaira a la periodista Ana Carolina Guaita o

La pareja Guita Berreto participó activamente en la campaña electoral de Edmundo González Urrutia en la región. Ellos lograron salir del país en medio de la escalada de represión y persecución política tras las controvertidas elecciones presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro sin publicar detalles de las actas.