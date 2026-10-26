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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro dice que liderará la oposición y denuncia que la justicia de Brasil le pidió su pasaporte para prohibir su salida del país

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Flávio Bolsonaro - AFP
Flávio Bolsonaro - AFP
Bolsonaro reiteró que pedirá la anulación de los comicios por considerar que la extensión del tiempo de votación el domingo favoreció al izquierdista Lula.

Flávio Bolsonaro, derrotado en las presidenciales de Brasil por Luiz Inácio Lula da Silva, informó que la justicia le prohibió salir del país.

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Por medio de un video, Bolsonaro aseguró que, por medio de la Corte Suprema, fue obligado a entregar su pasaporte.

Fui obligado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”, dijo el senador.

Adicionalmente, indicó que nunca pensó en salir del país y que se va a defender de ello.

Intento de intimidarme. Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, agregó.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro perdió el balotaje presidencial ante Lula por una diferencia de casi cuatro puntos porcentuales.

Flávio Bolsonaro es investigado por la policía por sospechas de corrupción y lavado de dinero en la financiación de un filme biográfico sobre su padre, titulado “Dark Horse”.

El derechista dijo que liderará la oposición al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva tras su derrota en el balotaje en Brasil.

“Para resistir al caos, voy a organizar la oposición (...) No me van a callar, no me van a intimidar. Vamos a levantar la cabeza y seguir luchando por nuestro Brasil”, afirmó Bolsonaro en el video difundido en redes.

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Adicionalmente, aseguró que la decisión de retenerle el pasaporte se debe a una declaración de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, quien dijo que Flávio debía salir del país en caso de que perdiera la elección.

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”, cuestionó.

Bolsonaro reiteró que pedirá la anulación de los comicios por considerar que la extensión del tiempo de votación el domingo favoreció al izquierdista Lula.

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