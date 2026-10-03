Así fue la audiencia en la que condenaron a excongresista de EE. UU. por estar vinculado con el régimen de Maduro y Delcy Rodríguez en Venezuela

David Rivera, excongresista republicano cercano al secretario de Estado Marco Rubio, fue condenado el viernes a 10 años de prisión por estar vinculado a un caso con el régimen chavista de Nicolás maduro en Venezuela.

De acuerdo con informes de la prensa, Rivera fue hallado culpable por hacer lobby en secreto ante el gobierno de Estados Unidos en nombre del régimen de Venezuela.

El exlegislador fue declarado culpable en mayo por los delitos de conspiración para lavar dinero, de no registrarse como agente extranjero y de otros cargos derivados de un contrato de 50 millones de dólares vinculado a la empresa estatal petrolera de Venezuela (PDVSA).

Según los informes de la justicia de Estados Unidos, Rivera fue contratado durante el primer gobierno del presidente Donald Trump por el régimen que dirigía Maduro para usar sus contactos republicanos y convencer a Washington de suavizar su política hacia la dictadura.

Al parecer, el excongresista habría convencido a la entonces canciller Delcy Rodríguez, ahora encargada del régimen de Venezuela, para que le adjudicara el lucrativo contrato de lobby pagado por PDVSA.

Así fue la audiencia contra David Rivera

La condena contra David Rivera fue impuesta por la jueza federal Melissa Damian luego de una audiencia en Miami, la cual se prolongó por más de cuatro horas, según The Washington Post.

El político, quien al parecer tiene la intención de apelar y ha solicitado un indulto presidencial, mantuvo cercanía con Rubio y su amistad con el secretario se convirtió en un elemento destacado del caso.

De hecho, el jefe de la diplomacia estadounidense declaró en el juicio en marzo que Rivera había sido en su momento un "amigo cercano" y que ambos compartieron un apartamento cuando eran legisladores en Florida.

Los informes indican que Rivera se reunió con Rubio, entonces senador de Estados Unidos, dos veces en 2017 para hablar sobre el futuro político de Venezuela.

Sin embargo, el secretario de Estado dijo a los miembros del jurado que en ese momento no sabía nada sobre el supuesto contrato de Rivera con funcionarios venezolanos y afirmó que habría actuado de forma diferente de haberlo sabido.

"Me habría resultado impactante", dijo Rubio, quien no ha sido implicado.