Recorte masivo en el gigante del streaming: Netflix despedirá a unos 1.000 empleados, el 6 % de su plantilla global

La multinacional del entretenimiento Netflix confirmó un masivo recorte de personal que afectará a aproximadamente 1.000 empleados, equivalente al 6% de su plantilla global, en la mayor reestructuración corporativa implementada por la compañía desde 2022.

La decisión fue revelada a través de un memorando interno enviado por los codirectores ejecutivos de la empresa, Ted Sarandos y Greg Peters, a los diferentes equipos de trabajo ubicados en su sede central de California y en las oficinas internacionales.

La medida recaerá de manera directa sobre los departamentos de desarrollo tecnológico, ingeniería de producto, asuntos jurídicos y gestión de talento humano, en medio de un escenario económico marcado por la moderación en la expansión bursátil.

“Nuestra misión de entretener al mundo es ambiciosa, y cumplirla exige que seamos disciplinados sobre dónde priorizamos a nuestra gente y nuestros recursos”, manifestaron los máximos directivos en la comunicación corporativa difundida por medios especializados.

A pesar de la magnitud de los despidos, la cúpula directiva ratificó que la empresa conserva una base financiera sólida y proyecta cumplir con las metas fiscales establecidas para el cierre del año, con el compromiso de mantener planes de inversión agresiva en segmentos estratégicos.

Este repliegue operativo sacude el sector tecnológico e industrial, días antes de la presentación oficial de los informes financieros trimestrales de la multinacional.

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Con la mira puesta en los próximos balances, la capacidad de la compañía para redefinir sus prioridades de inversión determinará su competitividad en un entorno de entretenimiento digital en constante transformación.