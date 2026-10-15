Reacciones a la nueva acusación contra Maduro y Cilia Flores: congresistas de EEUU hablaron en NTN24

María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez hablaron en NTN24 sobre la nueva acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores y su comparecencia. “Tu sabes cuál es el mayor escape: que los venezolanos se libraron de Maduro, ese es el gran escape. La política es el arte de lo posible, los venezolanos son libres hoy en día y el año que viene van a tener elecciones libres y transparentes. El presidente Trump está creando una nueva plataforma donde está obligando a los malos a crear el camino para que los buenos entren”, dijo María Elvira Salazar. “Lo que quiere esta administración es enriquecer a Donald Trump con el tema del petróleo, ya lo hemos visto, ellos no están interesados en la democracia, en los presos políticos, en los exiliados, en el regreso de María Corina Machado, nada, solo están interesados en enriquecer a Trump y todo el mundo lo puede ver. Esto es una burla a la comunidad venezolana”, señaló Eliott Rodríguez.