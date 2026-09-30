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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Israel

Ministro israelí afirma que "terrorista" intentó estrellar un vuelo de Flydubai: "Quería asesinar a los 180 israelíes a bordo"

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ministro israelí afirma que "terrorista" intentó estrellar un vuelo de Flydubai - EFE
Ministro israelí afirma que "terrorista" intentó estrellar un vuelo de Flydubai - EFE
El avión de flydubai aterrizó de emergencia en Tabuk, en Arabia Saudita y se comprobó que tanto el capitán como el copiloto presentaban lesiones, por lo que fueron trasladados al hospital".

El aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita de un vuelo de FlyDubai que se dirigía este miércoles a Tel Aviv se debió a un "terrorista" que quería estrellar el avión y matar a israelíes, aseveró el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir.

"Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo", dijo en un comunicado el ministro ultraderechista.

El avión de flydubai aterrizó de emergencia en Tabuk, en Arabia Saudita, "a las 9H45 de la mañana (06H45 GMT), y se comprobó que tanto el capitán como el copiloto presentaban lesiones, por lo que fueron trasladados al hospital", según un comunicado de la empresa gestora del aeropuerto.

La aerolínea de bajo coste indicó que el vuelo FZ 1073 "sufrió un incidente durante el trayecto" pero "todos los pasajeros se encuentran a salvo".

Varios medios israelíes afirman que una pelea entre los pilotos provocó que se activara una señal de socorro.

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Al parecer dos pilotos viajaban en el avión como pasajeros y tomaron el mando para llevar a cabo el aterrizaje de emergencia, afirma la prensa israelí.

La aerolínea y las autoridades de los países implicados no dieron detalles ni revelaron la nacionalidad de los pilotos, pero algunos medios de comunicación israelíes afirmaron que uno es omaní y el otro emiratí.

Según la cadena pública israelí Kan y Channel 12, el ejército israelí había movilizado aviones de combate ante el temor de un posible secuestro.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que "sigue de cerca" lo sucedido y, contactado por la AFP, el ejército afirmó estar "verificando" las informaciones.

El incidente se produce en un momento de gran tensión en todo Oriente Medio, en medio de la guerra regional que estalló a finales de febrero por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y semanas antes de elecciones israelíes muy reñidas.

El martes, Netanyahu afirmó que hay "indicios" de que los enemigos de Israel podrían intentar atacar antes de los comicios. La oposición lo acusó de "alarmismo".

Un corresponsal de la AFP en Tabuk observó un fuerte dispositivo de seguridad cerca del aeropuerto, con varios vehículos policiales y una ambulancia aparcados en la terminal.

En varias fotos en redes sociales, se ve a los viajeros, entre ellos niños, reunidos en la sala de espera del aeropuerto, algunos sentados en el suelo. Un hombre viste una camiseta blanca y pantalones vaqueros manchados de sangre.

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