NTN24
Jueves, 22 de octubre de 2026
Jueves, 22 de octubre de 2026
Bayern Múnich

El Bayern de Múnich revela preocupante parte médico sobre Luis Díaz en el que se habla de baja en el "futuro previsible"

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz | Foto: EFE
El colombiano ha dejado una gran impresión desde su llegada procedente del Liverpool en 2025 y acumula 31 goles y 24 asistencias en 62 partidos disputados en todas las competiciones.

El extremo del Bayern de Múnich, Luis Díaz, ha quedado fuera de combate debido a un desgarro en los isquiotibiales y estará de baja durante “el futuro previsible”, según informó el jueves el club campeón de Alemania.

o

“Luis Díaz sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de la Liga de Campeones que enfrentó al FC Bayern contra el Arsenal el miércoles por la noche. Así lo han revelado los exámenes realizados por el departamento médico del conjunto bávaro. El delantero de 29 años será, por lo tanto, baja por el momento”, precisó el club.

Díaz sufrió la lesión durante el empate 2-2 del Bayern en casa contra el Arsenal, en el partido de la Liga de Campeones disputado el miércoles.

o

El colombiano ingresó al terreno de juego desde el banquillo cuando quedaban poco más de 20 minutos para el final, pero tuvo que ser sustituido poco antes de la conclusión del encuentro.

Por su parte, los medios alemanes señalan que el exjugador del Liverpool estará ausente entre cuatro y seis semanas.

Díaz ya llegaba al partido del miércoles con molestias físicas; de hecho, el entrenador Vincent Kompany comentó antes del encuentro que el jugador “no había podido entrenar al 100 por ciento” durante los días previos.

Aunque no ha marcado en la Bundesliga desde agosto, Díaz logró un triplete el pasado fin de semana en la contundente victoria por 6-1 ante el RB Leipzig.

El colombiano ha dejado una gran impresión desde su llegada procedente del Liverpool en 2025, acumulando 31 goles y 24 asistencias en 62 partidos disputados en todas las competiciones.

Temas relacionados:

Bayern Múnich

Futbolistas

Luis Díaz

Arsenal

Fútbol

Fútbol europeo

Europa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

El pedido desde Colombia a la justicia sueca sobre costosa compra de aviones en gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El Senado va a quedar republicano”: analista político sobre las elecciones intermedias de EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

El régimen de Nicaragua no tendría pensado dejar el poder: este sería el sucesor que tienen en lista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Esta es la verdadera forma de poner fin a esta guerra: Zelenski acepta congelar el frente con Rusia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Contundente advertencia de De la Espriella ante golpes al narcotráfico: "Miserables narcoterroristas"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP.
Pacto de Valledupar

"No creo que pase absolutamente nada": periodista Felipe Quintero sobre investigación a Petro en el denominado Pacto de Valledupar

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y líder del partio republicano -Foto: EFE-Canva
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

“El Senado va a quedar republicano”: analista político sobre las elecciones intermedias de EEUU

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Hay tantos intereses en bloquear a María Corina Machado para que vuelva a Venezuela": Rodrigo Diamanti

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

"Se ha transformado en un ícono de la libertad para las Américas": Asdrúbal Aguiar sobre María Corina

Dinorah Figuera, presidente del Parlamento de Venezuela 2015; Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la AN del régimen venezolano, junto a colaboradores de sus delegaciones políticas - Foto: EFE
Régimen venezolano

¿Se desmontan en Venezuela los tribunales del horror? Exigen libertad de todos los presos políticos sin excepción

Más de Deportes

Ver más
Logos de los equipos de la LVBP, Leones del Caracas y Águilas del Zulia - Fotos: X
LVBP

LVBP: Detienen juego en Maracaibo entre Leones y Águilas por intensa lluvia

Selección venezolana en las Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección de Venezuela

Venezuela muestra pasajes de buen fútbol y saca un empate sin goles ante Corea del Sur en fecha FIFA: así fue el gol de La Vinotinto anulado por el VAR

Oswaldo Vizcarrondo, entrenador de La Vinotinto, junto a su cuerpo técnico - Foto: EFE
Venezuela

Nueva derrota en el ciclo de Vizcarrondo: Japón venció a la selección venezolana en partido que se definió sobre el final tras polémica decisión arbitral

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Presidente de Rusia, Vladimir Putin-Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Choque de versiones: Moscú asegura que Ucrania violó desde el inicio la tregua energética impulsada por Donald Trump

Foto: Ejército de Colombia
Ejército de Colombia

Ejército de Colombia destruyó explosivos improvisados de alto poder instalados en una institución educativa rural frecuentada por 25 menores

Selena Quintanilla | Foto: EFE
Selena Quintanilla

Hermanos de Selena Quintanilla se enfrentan a millonaria demanda: esta es la razón

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (EFE)
Combustible

Donald Trump firma orden ejecutiva para permitir el acceso libre al diésel rojo libre de impuestos ante el alza de los combustibles

Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Argentina

Protestas universitarias en contra de Javier Milei: se reportaron 31 detenidos y ocho policías heridos

Imágenes operación contra Clan del Golfo. (Fuerzas Militares de Colombia)
Comando Sur

Militares de Estados Unidos que detuvieron a Maduro confirman que la DEA participó en captura de cabecilla de alto rango en Turbo, Antioquia

Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar donde impactó un misil ruso-Foto: EFE
Ataque a Ucrania

Rusia ataca centrales eléctricas en Ucrania pese a la tregua anunciada por Trump: el Kremlin asegura que nunca hubo acuerdo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023