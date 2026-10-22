El Bayern de Múnich revela preocupante parte médico sobre Luis Díaz en el que se habla de baja en el "futuro previsible"

El extremo del Bayern de Múnich, Luis Díaz, ha quedado fuera de combate debido a un desgarro en los isquiotibiales y estará de baja durante “el futuro previsible”, según informó el jueves el club campeón de Alemania.

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“Luis Díaz sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de la Liga de Campeones que enfrentó al FC Bayern contra el Arsenal el miércoles por la noche. Así lo han revelado los exámenes realizados por el departamento médico del conjunto bávaro. El delantero de 29 años será, por lo tanto, baja por el momento”, precisó el club.

Díaz sufrió la lesión durante el empate 2-2 del Bayern en casa contra el Arsenal, en el partido de la Liga de Campeones disputado el miércoles.

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El colombiano ingresó al terreno de juego desde el banquillo cuando quedaban poco más de 20 minutos para el final, pero tuvo que ser sustituido poco antes de la conclusión del encuentro.

Por su parte, los medios alemanes señalan que el exjugador del Liverpool estará ausente entre cuatro y seis semanas.

Díaz ya llegaba al partido del miércoles con molestias físicas; de hecho, el entrenador Vincent Kompany comentó antes del encuentro que el jugador “no había podido entrenar al 100 por ciento” durante los días previos.

Aunque no ha marcado en la Bundesliga desde agosto, Díaz logró un triplete el pasado fin de semana en la contundente victoria por 6-1 ante el RB Leipzig.

El colombiano ha dejado una gran impresión desde su llegada procedente del Liverpool en 2025, acumulando 31 goles y 24 asistencias en 62 partidos disputados en todas las competiciones.