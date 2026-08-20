Primero Venezuela, luego Colombia y ahora Perú: las primeras reacciones al fuerte terremoto de magnitud 7.2

Un fuerte sismo de magnitud 7.2 sacudió este jueves varias regiones del sur de Perú sin que todavía se reporten daños o víctimas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro ocurrió en un distrito de la provincia de Parinacochas, en el sureño departamento de Ayacucho, unos 791 kilómetros al sureste de la capital Lima, con una profundidad de 66,6 kilómetros, según el USGS.