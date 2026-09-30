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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Benjamín Netanyahu

Netanyahu afirma que uno de los pilotos del vuelo de Flydubai intentó estrellar el avión: "Uno de ellos apuñaló al otro y fue arrestado"

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Benjamín Netanyahu ante la ONU - EFE
Benjamín Netanyahu ante la ONU - EFE
Según Netanyahu, Arabia Saudita arrestó al copiloto que presuntamente apuñaló al otro piloto e intentó estrellar la aeronave.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que uno de los pilotos del vuelo de flydubai con destino a Israel que fue desviado a Arabia Saudita intentó estrellar el aparato y matar a los pasajeros, la mayoría de ellos israelíes.

"Uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo", dijo el primer ministro en un mensaje en el que elogió la actuación de los pasajeros que "impidieron un desastre mayor".

Según Netanyahu, Arabia Saudita arrestó al copiloto que presuntamente apuñaló al otro piloto e intentó estrellar la aeronave.

"El piloto que apuñaló a su compañero ha sido arrestado y actualmente está siendo interrogado por las autoridades sauditas", dijo Netanyahu en un mensaje de video, al tiempo que ordenó preparativos ante posibles amenazas adicionales.

La aerolínea de bajo coste indicó que el vuelo FZ 1073 "sufrió un incidente durante el trayecto" pero "todos los pasajeros se encuentran a salvo".

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Varios medios israelíes afirman que una pelea entre los pilotos provocó que se activara una señal de socorro.

Al parecer dos pilotos viajaban en el avión como pasajeros y tomaron el mando para llevar a cabo el aterrizaje de emergencia, afirma la prensa israelí.

La aerolínea y las autoridades de los países implicados no dieron detalles ni revelaron la nacionalidad de los pilotos, pero algunos medios de comunicación israelíes afirmaron que uno es omaní y el otro emiratí.

Según la cadena pública israelí Kan y Channel 12, el ejército israelí había movilizado aviones de combate ante el temor de un posible secuestro.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que "sigue de cerca" lo sucedido y, contactado por la AFP, el ejército afirmó estar "verificando" las informaciones.

El incidente se produce en un momento de gran tensión en todo Oriente Medio, en medio de la guerra regional que estalló a finales de febrero por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y semanas antes de elecciones israelíes muy reñidas.

El martes, Netanyahu afirmó que hay "indicios" de que los enemigos de Israel podrían intentar atacar antes de los comicios. La oposición lo acusó de "alarmismo".

Un corresponsal de la AFP en Tabuk observó un fuerte dispositivo de seguridad cerca del aeropuerto, con varios vehículos policiales y una ambulancia aparcados en la terminal.

En varias fotos en redes sociales, se ve a los viajeros, entre ellos niños, reunidos en la sala de espera del aeropuerto, algunos sentados en el suelo. Un hombre viste una camiseta blanca y pantalones vaqueros manchados de sangre.

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