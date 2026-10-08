Sismo vuelve a sacudir a Colombia: se sintió principalmente en el departamento de Tolima

Un sismo de magnitud 4.1 sacudió territorio colombiano este 8 de octubre a las 16:23 hora local, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de sus redes sociales.

El evento sísmico, catalogado como de profundidad superficial, generó reacciones inmediatas entre la población en diversas zonas del país.

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El SGC, entidad responsable de generar conocimiento geocientífico y nuclear para la toma de decisiones en Colombia, emitió un boletín preliminar sobre el movimiento telúrico y habilitó su plataforma digital para que los ciudadanos reporten si sintieron el sismo.

Los reportes de usuarios en redes sociales coinciden en que el epicentro afectó principalmente a Ibagué, capital del departamento del Tolima.

Uno de los testimonios señala que el movimiento "se sintió fuerte, primero fue leve y después fuerte, como de 10 segundos". Otro ciudadano describió el sismo como "duro y largo en Ibagué", confirmando la intensidad percibida en esta zona del país.