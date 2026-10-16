Fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude la península de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia

Un sismo de magnitud 6,9 en la escala de Richter sacudió este viernes la península rusa de Kamchatka, según el registro del Servicio Geológico de Estados Unidos, un hecho que provocó momentos de gran inquietud entre los habitantes de la región oriental del país euroasiático.

El epicentro del movimiento telúrico se localizó a unos 143 kilómetros de profundidad al noreste de la localidad de Ozernovskiy, con la generación de sacudidas perceptibles en varios centros urbanos de este territorio sísmico.

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Los residentes del centro administrativo de Petropávlovsk-Kamchatski abandonaron sus viviendas y edificios residenciales como medida preventiva tras el fuerte temblor, mientras los servicios de emergencia locales realizaron labores de supervisión en las infraestructuras de la zona.

“El interior de los edificios residenciales ha sufrido el movimiento violento de lámparas y mobiliario, sin que por el momento las autoridades locales hayan reportado víctimas ni daños estructurales graves”, informaron los organismos de socorro a través de los canales oficiales.

La península de Kamchatka, situada dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, concentra una intensa actividad telúrica y volcánica debido a la convergencia de grandes placas tectónicas, una característica que somete habitualmente a la región a episodios geológicos de alta intensidad.

La frecuente actividad telúrica en esta remota región del extremo oriental euroasiático pone de manifiesto la continua exposición geológica del territorio ruso.

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La rápida activación de los protocolos de evacuación preventiva evitó mayores consecuencias personales, con la ratificación de la importancia de la preparación ciudadana en áreas expuestas a constantes contingencias telúricas.