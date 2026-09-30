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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Minería ilegal

Fuerzas Militares destruyen maquinaria de minera ilegal del Bloque Occidental en Tolima avaluada en más de 1.230 millones de pesos

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Minería Ilegal Foto tomada de la red social X de @COL_EJERCITO
Minería Ilegal Foto tomada de la red social X de @COL_EJERCITO
Operaciones conjuntas de la Sexta Brigada desmantelaron dos unidades de producción del grupo armado ilegal en el municipio de Chaparral.

Tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional neutralizaron un complejo de extracción ilegal de yacimientos mineros que pertenecía a la Comisión Gerónimo Galeano del Bloque Occidental Comandante Isaías Pardo.

La operación de registro y control tuvo lugar en la zona rural del municipio de Chaparral, Tolima, donde la fuerza pública inmovilizó y destruyó maquinaria pesada valorada en más de 1.230 millones de pesos.

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​El despliegue contó con la asistencia técnica de la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros de la Aviación del Ejército. En el sitio de la intervención, el personal militar destruyó dos unidades de producción que integraban dos excavadoras de gran tonelaje, dos motores industriales y tres estructuras clasificadoras de material.

​“A través de la articulación operacional de nuestras tropas desmantelamos dos unidades de producción minera ilegal que financiaban las actividades delictivas del Bloque Occidental. Con esta acción neutralizamos el flujo financiero de la estructura y protegemos los recursos naturales de la región”, confirmaron voceros oficiales del comando de la Sexta Brigada.

Los reportes que proveen los organismos de inteligencia militar señalan que el enclave delictivo extraía un promedio mensual de 6.000 gramos de oro. La comercialización del metal precioso representaba un rédito económico cercano a los 2.880 millones de pesos mensuales para las arcas de la organización armada ilegal, fondos dirigidos de forma directa a la compra de armamento y logística.

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Este resultado operacional se suma a la ofensiva nacional que ordenó la Casa de Nariño en el marco del programa Escudo de las Américas para asfixiar las fuentes de financiamiento del crimen organizado en Colombia.

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