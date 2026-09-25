NTN24
Viernes, 25 de septiembre de 2026
Viernes, 25 de septiembre de 2026
Maltrato animal

Activistas venezolanos marcharán este sábado hacia la Asamblea Nacional del régimen para exigir sanciones más severas contra el maltrato animal

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Un perro mira a través de una cerca - Foto de referencia: Pexels
Un perro mira a través de una cerca - Foto de referencia: Pexels
Diferentes organizaciones protectoras señalan que no existe un delito penal autónomo y específico contra la crueldad animal.

Este sábado 26 de septiembre, varias organizaciones venezolanas protectoras de la fauna se movilizarán en una manifestación pacífica en Caracas.

o

En ese orden de ideas, la marcha que se desarrollará en la capital venezolana tendrá como destino la Asamblea Nacional.

Esto, con el objetivo prioritario de exigir una reforma integral al código penal para tipificar el maltrato animal como un delito grave.

De acuerdo con los activistas, existen casos que deben "castigarse con cárcel, y no únicamente con multas o faltas administrativas".

o

Cabe acotar que diferentes organizaciones protectoras señalan que no existe un delito penal autónomo y específico contra la crueldad animal.

En Venezuela, las sanciones por maltrato animal varían considerablemente según si el animal es doméstico o si se trata de fauna silvestre y protegida.

o

El Ministerio Público del régimen venezolano supuestamente ha procesado aproximadamente 1.543 casos de maltrato animal desde 2017 hasta fechas recientes.

 

 

Temas relacionados:

Maltrato animal

Marcha

Manifestación

Asamblea Nacional

Activistas

Caracas

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los que no están preparados para unas elecciones son los déspotas de Miraflores": Héctor Schamis

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU cita audiencia: Venezuela “necesita un gobierno legítimo”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una cárcel en EE. UU, o una bolsa, no hay más": De la Espriella advierte a otros criminales tras extraditar a alias "Araña"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella: Foto captura X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

"Es una cárcel en EE. UU, o una bolsa, no hay más": De la Espriella advierte a otros criminales tras extraditar a alias "Araña"

Jorge Rodríguez | Foto: EFE
Jorge Rodríguez

Atención: Jorge Rodríguez habla del eventual regreso de María Corina tras segundo ciclo de diálogos

Alias "Araña" | Foto: EFE
Extradición

De protegido por Petro a extraditado por De la Espriella: alias "Araña" ya está rumbo hacia EEUU

María Corina Machado - Foto AFP/ Mapa de Venezuela - Foto Canva
María Corina Machado

Mapa de regiones por donde podría ingresar María Corina a Venezuela y quién la esperaría en cada una: habrá un cordón humano

Extradición de alias Araña a EEUU activa represalias de los grupos criminales en el Putumayo - Foto: Gobierno de Colombia /EFE
Ataques

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Omar González, diputado venezolano / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Omar González anuncia su retorno a Venezuela luego de permanecer más de un año en el exilio: "Regreso más fuerte que nunca"

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua-Foto: EFE
OEA

Secretario General de la OEA convoca reunión de cancilleres por situación en Nicaragua y pide "tomar medidas" contra la dictadura

Nepal | Foto: EFE
Nepal

Catástrofe en Nepal: equipos de rescate de tres países intensifican búsqueda de 933 trabajadores

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Omar González, diputado venezolano / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Omar González anuncia su retorno a Venezuela luego de permanecer más de un año en el exilio: "Regreso más fuerte que nunca"

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua-Foto: EFE
OEA

Secretario General de la OEA convoca reunión de cancilleres por situación en Nicaragua y pide "tomar medidas" contra la dictadura

Nepal | Foto: EFE
Nepal

Catástrofe en Nepal: equipos de rescate de tres países intensifican búsqueda de 933 trabajadores

Abelardo de la Espriella lanzó advertencia al ELN - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella advirtió al ELN tras la confirmación de que tiene secuestrados a tres policías y a una civil: “No habrá escondite ni territorio vedado para la Fuerza Pública”

Marco Rubio llegó a Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Marco Rubio

Un saludo protocolario que pareció de amigos: así fue la llegada de Marco Rubio a Colombia

AEROPUERTO -Foto de referencia por Canva
Irán

Aerolínea iraní asegura no haber recibido ninguna prohibición de vuelos regionales pese a sanciones de EE. UU.

Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Donald Trump

Revelan detalles de la reciente llamada entre Putin y Trump que la Casa Blanca no ha mencionado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023