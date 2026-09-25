Activistas venezolanos marcharán este sábado hacia la Asamblea Nacional del régimen para exigir sanciones más severas contra el maltrato animal

Este sábado 26 de septiembre, varias organizaciones venezolanas protectoras de la fauna se movilizarán en una manifestación pacífica en Caracas.

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En ese orden de ideas, la marcha que se desarrollará en la capital venezolana tendrá como destino la Asamblea Nacional.

Esto, con el objetivo prioritario de exigir una reforma integral al código penal para tipificar el maltrato animal como un delito grave.

De acuerdo con los activistas, existen casos que deben "castigarse con cárcel, y no únicamente con multas o faltas administrativas".

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Cabe acotar que diferentes organizaciones protectoras señalan que no existe un delito penal autónomo y específico contra la crueldad animal.

En Venezuela, las sanciones por maltrato animal varían considerablemente según si el animal es doméstico o si se trata de fauna silvestre y protegida.

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El Ministerio Público del régimen venezolano supuestamente ha procesado aproximadamente 1.543 casos de maltrato animal desde 2017 hasta fechas recientes.