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Jueves, 01 de octubre de 2026
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Drones

Gobernadora de Chocó alerta sobre el asedio con drones al que el ELN tiene sometido al sur del departamento

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque con drones en Chocó - Captura de pantalla de redes sociales
Ataque con drones en Chocó - Captura de pantalla de redes sociales
Los hechos se han registrado en Condoto, Nóvita y Río Iró. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba convocó un consejo de seguridad urgente ante la escalada de violencia en la subregión del San Juan.

Una escalada de ataques con explosivos lanzados mediante drones contra integrantes de la Fuerza Pública se registra en los últimos tres días en municipios de la subregión del San Juan, en el sur del Chocó. De acuerdo con la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, van 11 acciones atribuidas al ELN en Condoto, Nóvita y Río Iró.

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Según la información divulgada por la gobernadora, el primer hecho ocurrió el martes 29 de septiembre en Condoto, donde fueron lanzadas cuatro cargas explosivas contra la estación de Policía. Como consecuencia del ataque, un intendente resultó herido, aunque posteriormente fue reportado fuera de peligro. Un reporte preliminar de las autoridades señaló que el ataque también habría afectado un puesto de control ubicado en la zona urbana.

Asimismo, la ofensiva continuó el miércoles 30 de septiembre en Nóvita, donde se registraron seis ataques contra unidades de la Policía y el Ejército. Según información entregada por las autoridades, al menos seis granadas fueron lanzadas mediante drones contra la estación policial y, posteriormente, se presentaron disparos de fusil de largo alcance.

Una unidad del Batallón Julio Londoño, que se encontraba en el municipio, reaccionó para repeler la acción armada. En este caso, no se reportaron uniformados ni civiles heridos.

Del mismo modo, este jueves 1 de octubre, la situación se trasladó a Río Iró, específicamente a la estación de Policía de Santa Rita de Iró, donde se produjo un nuevo ataque con drones y explosivos. Hasta el momento, el reporte preliminar conocido no da cuenta de uniformados heridos y las autoridades avanzan en la verificación de los daños y de las circunstancias del hecho.


Ante esta cadena de acciones, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba aseguró que existe un patrón común: el uso de drones para lanzar explosivos y, según señaló, el aprovechamiento de las limitaciones tecnológicas y la ausencia de sistemas de contramedidas en algunas estaciones de Policía. Por ello, convocó un consejo de seguridad de carácter urgente para definir medidas frente a la situación de orden público en la subregión del San Juan.

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Finalmente, cabe resaltar que la situación se da después de que la Policía Nacional reportara, el 30 de septiembre, la captura de un hombre señalado como presunto cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo del frente Cacique Calarcá del ELN en Santa Rita de Iró. Según la institución, el detenido estaría relacionado con la coordinación de ataques contra la Fuerza Pública y con el empleo de aeronaves remotamente tripuladas para lanzar artefactos explosivos.

La escalada también generó preocupación entre las autoridades religiosas de la zona. La Diócesis de Istmina-Tadó pidió detener la violencia y garantizar la protección de las comunidades, ante la angustia provocada por los recientes hechos en varios municipios del San Juan.

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