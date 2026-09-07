Lula está perdiendo terreno frente a Flávio Bolsonaro y Brasil se acerca a unas reñidas elecciones presidenciales: lo que marcan las encuestas

La ventaja de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro se está reduciendo frente a las elecciones presidenciales de Brasil previstas para el 4 de octubre, según el más reciente sondeo de Datafolha.

VEA TAMBIÉN Brasil y Estados Unidos retoman el diálogo sobre aranceles tras llamada que sostuvieron hace unos días Lula y Trump o

La medición deja ver como Lula mantiene el primer lugar, pero el escenario para una posible segunda vuelta está siendo mucho más ajustada.

Ahora bien, Lula reporta 46 % de las intenciones de voto y que Flávio Bolsonaro llega a 44 %, una diferencia de tan solo dos puntos porcentuales que está dentro del margen de error de la encuesta. En la medición anterior, realizada en agosto, el presidente tenía 47 % frente a 43 % del senador.

La investigación la hizo por Datafolha entre el 1 y el 2 de septiembre, con 2.002 electores en 125 ciudades. El margen de error es de dos puntos.

En la posibilidad de que se revele el ganador en primera vuelta, Lula aún tiene el liderazgo, pero Flávio Bolsonaro aparece relativamente cerca.

El sondeo le da al actual mandatario un 38 %, frente a 33 % para Flávio Bolsonaro. En tercer lugar, está el escritor y psiquiatra Augusto Cury, con 8 %. Ronaldo Caiado llega al 4 %, Renan Santos 3 % y Romeu Zema 2 %.

El resultado también demuestra un crecimiento importante de Cury, quien ha estado ganando espacio en las últimas mediciones y empieza a disputar el tercer lugar de la carrera a la presidencia.

VEA TAMBIÉN Lula tendrá un minuto más de propaganda diaria que Flávio Bolsonaro en medio de campaña por la presidencia de Brasil o

La evolución de los sondeos deja ver una contienda que es cada vez más competitiva. Otros estudios realizados hace poco colocan a Lula por delante de Flávio en primera vuelta, pero dejan ver escenarios de segunda vuelta muy cerrados, incluso con diferencias inferiores al margen de error.

Con las elecciones más cerca día a día, la reducción de la ventaja transforma el posible enfrentamiento entre Lula y Flávio Bolsonaro en uno de los focos más importantes de la campaña brasileña.