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Juez
Programa: La Noche

“Es una burla, una cachetada”: hermano de presa política sobre la jueza chavista Deyanira Nieves

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
La designación de la exmagistrada chavista Deyanira Nieves dentro del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al Tribunal Supremo de Justicia ha causado indignación debido a su participación en casos de persecución contra jueces que durante el mandato de Chávez decidieron las acciones y sus medidas tomadas por el régimen. Sobre esta situación, el programa AL Noche de NTN24 conversó con Nelson Afiuni, hermano de la jueza y presa política María Lourdes Afiuni, quien padeció la persecución y negligencia de la dictadura durante su detención arbitraria.

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