“Es una burla, una cachetada”: hermano de presa política sobre la jueza chavista Deyanira Nieves

La designación de la exmagistrada chavista Deyanira Nieves dentro del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al Tribunal Supremo de Justicia ha causado indignación debido a su participación en casos de persecución contra jueces que durante el mandato de Chávez decidieron las acciones y sus medidas tomadas por el régimen. Sobre esta situación, el programa AL Noche de NTN24 conversó con Nelson Afiuni, hermano de la jueza y presa política María Lourdes Afiuni, quien padeció la persecución y negligencia de la dictadura durante su detención arbitraria.