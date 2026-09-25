Médicos venezolanos plantean incorporar la crisis sanitaria al proceso de diálogo entre el régimen y la AN 2015

Representantes del sector salud en Venezuela plantean incorporar la crisis sanitaria al proceso de diálogo político entre el régimen y la AN 2015.

Puntualmente, el gremio médico expuso la situación del sistema sanitario ante Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Durante el encuentro, los especialistas señalaron que las conversaciones políticas no deberían concentrarse únicamente en aspectos relacionados con las garantías institucionales y electorales, sino que también "deberían abordar las condiciones que atraviesa el sistema de salud y la emergencia humanitaria que afecta al país".

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

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Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos.

Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.