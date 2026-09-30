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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Ataque terrorista

Minuto a minuto: los momentos clave del intento de atentado del vuelo Flydubai

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Uno de los pasajeros de la compañía Flydubai con destino a Tel Aviv que se vio obligado a aterrizar en Arabia Saudita luego de que el copiloto del vuelo atacara al piloto en la cabina en un intento por tomar el control y estrellar el Boeing 737 MAX 8 en lo que habría sido un intento de atentado terrorista. Sobre este tema, Asher Fredman, director ejecutivo del instituto Misgav para la seguridad nacional de Israel, conversó con El Informativo de NTN24.

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