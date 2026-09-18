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Viernes, 18 de septiembre de 2026
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La 'matraca' se reinventa: Graban a PNB cobrando a conductores de buses por "correr los conos"

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
PNB cobrando a conductores de buses por "correr los conos" - Fotos: Facebook
PNB cobrando a conductores de buses por "correr los conos" - Fotos: Facebook
Reportes sobre presuntos cobros ilegales por parte de funcionarios de seguridad del régimen venezolano vuelven a encender la polémica.

A pesar del anuncio oficial de desmantelar los puntos de control vehicular fijos (alcabalas), las denuncias por extorsiones, abusos e irregularidades de los funcionarios policiales en Venezuela continúan.

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Reportes sobre presuntos cobros ilegales por parte de funcionarios de seguridad del régimen venezolano vuelven a encender la polémica tras la difusión de grabaciones ciudadanas que evidencian la manipulación de elementos de control vial para exigir dinero.

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En un video publicado en la red social Facebook se evidencia a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) recibiendo dinero por parte de un conductor de autobús por darle paso al vehículo en una curva tras mover un cono.

Es de conocimiento público que el temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.

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A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.

Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.

Asimismo, han sido cuestionados por ejecutar detenciones arbitrarias y tratos crueles contra disidentes políticos, activistas y ciudadanos.

En Venezuela, la palabra 'matraca' (y su verbo matraquear) se refiere a la extorsión, el cobro de coimas o la dádiva forzosa que exige un funcionario público (generalmente policías, militares o fiscales) abusando de su autoridad.

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