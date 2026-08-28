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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Nueva York

Gobernadora de Nueva York defiende la ley que prohíbe la cooperación entre la Policía de Nueva York y el ICE: “Creo que pueden valerse por sí mismos”

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE- Foto: EFE
agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE- Foto: EFE
La legislación “LCLCA” busca proteger a las comunidades migrantes restringiendo los convenios de detención e interrogatorio con la administración federal.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuenta con los recursos financieros para operar de forma independiente y ratificó la prohibición para que la policía local actúe en tareas de control migratorio federal.

Las declaraciones se dieron tras la entrada en vigor de la Ley de Policías Locales y Delitos Locales (LCLCA), norma aprobada en mayo que impide a las agencias del orden neoyorquinas establecer o mantener acuerdos de cooperación bajo el programa federal 287(g).

“Estamos construyendo confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden. No se trata de que nuestra policía local deje de perseguir a violadores y asesinos o de responder a una emergencia para hacer el trabajo de ICE por ellos. Es una agencia de 85.000 millones de dólares. Creo que pueden valerse por sí mismos”, sostuvo. Hochul durante una entrevista televisiva.

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La medida busca impedir que los agentes de seguridad locales interroguen o detengan a residentes por presuntas infracciones a la ley federal de inmigración.

La gobernadora diferenció la persecución de delitos graves del arresto de trabajadores o personas con estatus legal o de protección temporal (TPS), señalando que las redadas han afectado a ciudadanos que cuentan con permisos laborales o vínculos familiares con estadounidenses.

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“El estado de Nueva York jamás será un refugio para delincuentes. Colaboramos con las fuerzas del orden federales, incluido el ICE, para proteger a los neoyorquinos, y eso significa que siempre hemos trabajado y seguiremos trabajando para sacar a los delincuentes de las calles, no a los inmigrantes”, concluyó la mandataria.

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