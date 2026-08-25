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Martes, 25 de agosto de 2026
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Estados Unidos

Nueva York aprueba ley que prohíbe a la Policía local colaborar con el ICE en deportaciones civiles

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE-Foto: EFE
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE-Foto: EFE
La gobernadora Kathy Hochul promulga la ley “Policía local, crímenes locales” para impedir que la policía local sea utilizada en la agenda de deportaciones.

El estado de Nueva York formalizó este martes la prohibición total de cooperación entre las fuerzas de policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en investigaciones y procedimientos de carácter migratorio civil.

La medida busca evitar que los agentes locales sean instrumentalizados por la administración del presidente Donald Trump para cumplir metas cuantitativas de deportación.

Al promulgar la ley denominada “Policía local, crímenes locales”, la gobernadora demócrata Kathy Hochul enfatizó que las brigadas policiales deben enfocar sus recursos en la persecución de delitos reales y no de labores de patrullaje migratorio en espacios comunitarios como escuelas, iglesias o centros de trabajo.

La legislación contó con el respaldo de jefes de policía del estado, entre ellos el jefe del Departamento de Policía de Albany, Brendan Cox, el mando policial señaló que obligar a los efectivos locales a ejecutar órdenes federales de inmigración quiebra la relación con los ciudadanos.

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​”Cuando se rompe la confianza y los residentes temen llamar a la policía, las víctimas se callan, los testigos no hablan... todos estamos menos seguros”, advirtió Cox, al cuestionar la efectividad de los acuerdos federales de cooperación.

La administración estatal confirma que la normativa ha superado los desafíos legales interpuestos en tribunales y que actualmente se aplica en 60 de los 62 condados del estado.

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Pese al consenso en la mayoría de las jurisdicciones, la medida enfrenta la oposición de sectores republicanos en zonas como el condado de Nassau, liderado por Bruce Blakeman, quien ha rechazado las restricciones a la cooperación federal en materia migratoria.

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