“México no es piñata de nadie”: Sheinbaum pide a EE.UU. no usar a su país en la campaña electoral tras duras críticas por ayudar al régimen de Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este jueves a la clase política de Estados Unidos que no utilice a su nación como “piñata” electoral de cara a los comicios de medio mandato de noviembre, tras la recientes arremetidas lanzadas desde el Congreso norteamericano por la postura del Ejecutivo mexicano hacia el régimen de Cuba.

Las declaraciones de la jefa de Estado se dieron en respuesta al congresista republicano de origen cubano Carlos Giménez, quien acusó al Gobierno de Sheinbaum de "socavar" las sanciones de Washington contra la isla y advirtió que México "no es un buen vecino y tendrá que enfrentar las consecuencias".



Durante su conferencia matutina, Sheinbaum remarcó que las decisiones de política exterior de su país responden a principios de soberanía y solidaridad histórica, subrayando que la relación con la Casa Blanca debe mantenerse bajo el principio de igualdad.

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​"México no debe ser tema de su campaña porque tienen sus propios problemas en Estados Unidos. México no es piñata de nadie. Hay coordinación con Washington, pero sin subordinación", enfatizó la mandataria mexicana ante las acusaciones de Giménez, quien sostiene que los envíos de ayuda "perpetúan el régimen más longevo de la región".

Sheinbaum ratificó que su administración mantendrá el apoyo a la población cubana para disminuir la gran crisis económica e insular, agudizada tras el reciente bloqueo energético impuesto por la administración del presidente Donald Trump.

​"Siempre vamos a ayudar al pueblo de Cuba, siempre. Es un pueblo hermano y no estamos de acuerdo con el bloqueo que afecta tanto a la gente", sentenció la presidenta.

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Este cruce de señalamientos entre Ciudad de México y Washington añade un ingrediente de alta tensión geopolítica en momentos en que México, Estados Unidos y Canadá adelantan las complejas renegociaciones del tratado de libre comercio T-MEC, luego de que la Casa Blanca se negara a respaldar su renovación automática.