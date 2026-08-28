El estrecho de Ormuz en medio de un control incierto tras seis meses de conflicto entre EEUU e Irán

Este viernes se cumplen seis meses del conflicto entre Estados Unidos y el régimen de Irán que se desató el pasado 28 de febrero en medio de la Operación Furia Épica que llevó a cabo la nación norteamericana en conjunto con las fuerzas militares de Israel. Hasta el día de hoy, como desde el primer momento de ofensiva y ataques entre ambas naciones, sigue siendo incierto el control sobre el estrecho de Ormuz.