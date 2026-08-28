NTN24
Viernes, 28 de agosto de 2026
Viernes, 28 de agosto de 2026
estrecho de Ormuz
Programa: La Mañana

El estrecho de Ormuz en medio de un control incierto tras seis meses de conflicto entre EEUU e Irán

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Este viernes se cumplen seis meses del conflicto entre Estados Unidos y el régimen de Irán que se desató el pasado 28 de febrero en medio de la Operación Furia Épica que llevó a cabo la nación norteamericana en conjunto con las fuerzas militares de Israel. Hasta el día de hoy, como desde el primer momento de ofensiva y ataques entre ambas naciones, sigue siendo incierto el control sobre el estrecho de Ormuz.

También le puede interesar

Estrecho de Ormuz - Foto: AFP
estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz en medio de un control incierto tras seis meses de conflicto entre EEUU e Irán

Departamento de Estado de EE. UU. - EFE
Estados Unidos

Estados Unidos elogia a De La Espriella por decisiones sobre extradiciones y critica al Gobierno Petro por no haberlo hecho antes

Jorge Rodríguez acusa de cobrar a las ONG que apoyan a los familiares de presos políticos en Venezuela - Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

ONG sobre acusación de Jorge Rodríguez de supuestos cobros: “El que las usa se las imagina”

Tren La Bestia / FOTO: EFE
Frontera entre México y Estados Unidos

El desolador testimonio de un migrante sobre lo que es estar a bordo del tren "La Bestia"

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Donald Trump

Estados Unidos habría planificado acuerdo petrolero con el régimen de Venezuela antes de la captura de Maduro

Omar González, dirigente político venezolano - Foto José Altuve
Ómar González

El diputado Omar González regresó a Venezuela y tuvo un emocionante recibimiento entre aplausos y abrazos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Una perseguida por Chávez y la otra por Maduro: los indignantes casos de dos juezas víctimas de un mismo régimen opresor

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El estrecho de Ormuz en medio de un control incierto tras seis meses de conflicto entre EEUU e Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos elogia a De La Espriella por decisiones sobre extradiciones y critica al Gobierno Petro por no haberlo hecho antes

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Abelardo de la Espriella unirá fuerzas con Daniel Noboa para luchar contra el crimen en Colombia y Ecuador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Seguridad

"Colombia es vital para la ecuación de seguridad del hemisferio": experto en temas de seguridad

Diosdado Cabello - Foto EFE
Carlos Ocariz

"Diosdado Cabello busca generar ruido y caos dentro de la oposición": Carlos Ocariz ante señalamientos del número dos del régimen

EEUU estaría buscando participación en reservas petroleras de Venezuela - Foto de referencia: Canva
Petróleos de Venezuela

EEUU estaría buscando su participación en reservas petroleras de Venezuela: expertos analizan

Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella / FOTO: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella unirá fuerzas con Daniel Noboa para luchar contra el crimen en Colombia y Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
Bad Bunny cantante puertorriqueño-Foto: EFE
Bad Bunny

La Casa Blanca desata polémica tras usar la canción "La Mudanza" de Bad Bunny para destacar políticas migratorias de Trump

José Breijo, preso político del régimen venezolano - Foto: NTN24
Venezuela

Murió el ex-preso político José Breijo quien tras ser excarcelado en Venezuela se encontró con que en su vivienda vivía funcionario del régimen

Famoso alpinista Nirmal Purja desapareció junto a otras nueve personas tras una avalancha en Pakistán -EFE
Pakistán

Famoso alpinista Nirmal Purja desapareció junto a otras nueve personas tras una avalancha en Pakistán

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bad Bunny cantante puertorriqueño-Foto: EFE
Bad Bunny

La Casa Blanca desata polémica tras usar la canción "La Mudanza" de Bad Bunny para destacar políticas migratorias de Trump

Greeicy, cantante colombiana / Oscar D' León, cantante venezolano - Fotos: Instagram
Greeicy

"¡Qué belleza, mi amor querido!": Oscar D'León reacciona a versión de 'Llorarás' interpretada por la cantante colombiana Greeicy

Beisbolista venezolano Danry Vásquez / Acción polémica en el trámite Toros de Tijuana vs. Acereros de Monclova - Fotos: X
Béisbol

El beisbolista venezolano Danry Vásquez rompe el silencio tras agredir a un pelotero rival en México: "Estoy aquí para dar la cara"

futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández-Foto: EFE
Fútbol

“Me devolvieron las ganas de jugar”: Chicharito Hernández fue presentado por el Atlético Dallas de la segunda categoría de EE. UU.

José Breijo, preso político del régimen venezolano - Foto: NTN24
Venezuela

Murió el ex-preso político José Breijo quien tras ser excarcelado en Venezuela se encontró con que en su vivienda vivía funcionario del régimen

Famoso alpinista Nirmal Purja desapareció junto a otras nueve personas tras una avalancha en Pakistán -EFE
Pakistán

Famoso alpinista Nirmal Purja desapareció junto a otras nueve personas tras una avalancha en Pakistán

Muere la actriz estadounidense Hayden Panettiere- Foto: EFE
Muerte

La madre de Hayden Panettiere rompe el silencio y recuerda los últimos momentos de su hija: "Desearía que hubiera sido diferente"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023