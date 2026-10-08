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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella
Programa: La Tarde

Gobierno de Abelardo presentará ante el Congreso “estatuto antiterrorista”: senador Cadavid

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella cumple dos meses como presidente de Colombia, tiempo durante el cual se ha caracterizado por su férrea política de seguridad y defensa, liderando operaciones junto a las fuerzas militares con los grupos criminales. Para analizar los últimos balances sobre la gestión del mandatario colombiano y de la propuesta del actual gobierno sobre el proyecto de ley contra el terrorismo que sería presentado ante el Congreso, el programa La Tarde de NTN24 conversó con el senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid.

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