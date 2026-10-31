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Sábado, 31 de octubre de 2026
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Colombia
Programa: La Tarde

Revelan que el Pacto de Valledupar de Petro buscaba "destruir a la oposición de derecha”

octubre 31, 2026
Por: Redacción NTN24
El analista político Torres examinó en La Tarde de NTN24 las denuncias relacionadas con el llamado Pacto de Valledupar.

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