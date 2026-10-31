Colombia Programa: La Tarde Revelan que el Pacto de Valledupar de Petro buscaba "destruir a la oposición de derecha” octubre 31, 2026 Por: Redacción NTN24 El analista político Torres examinó en La Tarde de NTN24 las denuncias relacionadas con el llamado Pacto de Valledupar. También le puede interesar Colombia Revelan que el Pacto de Valledupar de Petro buscaba "destruir a la oposición de derecha” FBI Colombia crea una alianza con el FBI y Europol para recuperar la seguridad en la frontera con Venezuela Donald Trump Donald Trump anticipa caída del régimen cubano ante una posible intervención militar en la isla y revela tiempo estimado: "Se resolverá en dos años" Colombia Armada de Colombia incauta dos toneladas de cocaína en el Caribe durante una operación conjunta con Estados Unidos: así transportaban la droga Bogotá Fuerte llamado de sectores políticos para que la capital colombiana sea militarizada Operaciones Operativo sin precedentes: así son los ejercicios de precisión que realizan tropas de EEUU en Colombia Compartir en: