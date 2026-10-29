NTN24
Jueves, 29 de octubre de 2026
Jueves, 29 de octubre de 2026
Venezuela

Venezuela Sub-17 ya tiene rival en los cuartos de final del Mundial: enfrentará a Nigeria

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Fútbol femenino - Foto: EFE
Fútbol femenino - Foto: EFE
Las africanas vencieron 2-1 a México en los octavos de final y se van a ver las caras con la Vinotinto, que viene de eliminar a Alemania.

La selección femenina de Nigeria va a ser el próximo rival de Venezuela en los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de Marruecos 2026, luego de derrotar este jueves 29 de octubre a México por 2-1 en los octavos de final del campeonato.

El conjunto africano logró su clasificación gracias a los goles de Oluebube Umejiaku y Mary Dunstan, quienes anotaron en momentos clave para asegurar el triunfo frente a las mexicanas. El descuento de Emily Delgado llegó en el tiempo añadido, pero no fue suficiente para evitar la eliminación de México.

Nigeria abrió el marcador al minuto 40, momento en el que Umejiaku aprovechó un balón enviado por Esther Stephen y definió con precisión para superar a la guardameta rival. Las africanas se fueron al descanso con la ventaja y siguieron con el control en buena parte del segundo tiempo.

La segunda anotación apareció al minuto 71. Mary Dunstan recibió una pelota luego de una acción ofensiva por la banda y conectó un potente remate para ampliar la diferencia a 2-0.

México trató de reaccionar y consiguió descontar en el minuto 90+10 por intermedio de Emily Delgado. No obstante, el equipo africano resistió los últimos instantes y aseguró su boleto dentro de las ocho mejores selecciones del torneo.

La FIFA destacó la actuación de Umejiaku, quien fue elegida como la mejor jugadora del partido.

La Vinotinto femenina Sub-17 obtuvo su clasificación a los cuartos de final el miércoles, al vencer 1-0 a Alemania, vigente campeona de Europa, en una de las sorpresas de los octavos de final.

Diana Bravo anotó el único tanto del encuentro al minuto cinco, luego de aprovechar un rebote dentro del área tras un remate de Antonella Carmona. La delantera venezolana definió para darle la ventaja a su equipo, que luego resistió los intentos de reacción del conjunto alemán.

El resultado permitió a Venezuela pasar a la siguiente ronda y mantener vivo el sueño de llegar a las semifinales de la competición. La clasificación igualmente representó una respuesta luego de una fase de grupos complicada, en la que el equipo consiguió una victoria y sufrió dos derrotas.

Ahora bien, las dirigidas por el cuerpo técnico venezolano van a tener enfrente a Nigeria, una selección que demostró su capacidad ofensiva frente a México y que buscará continuar su camino en el campeonato.

El enfrentamiento entre Venezuela y Nigeria está previsto para el domingo 1 de noviembre, en los cuartos de final del Mundial que se juega en Marruecos.

La Vinotinto buscará dar otro golpe en el torneo y lograr una clasificación histórica a las semifinales de la Copa Mundial Femenina Sub-17.

Temas relacionados:

Venezuela

La Vinotinto

Sub-17

Mundial femenino

Internacional

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Siento repulsión": Felipe González sobre presencia de Delcy Rodríguez en escenarios internacionales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una María Corina recargada": esposa de Perkins Rocha tras encuentro con la líder democrática

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

"Proyectos de cooperación militar con EEUU permitieron a Colombia recuperar su democracia": analista Daniel Rico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

"No puede haber diálogos indefinidos y eternos en Venezuela": advierte Dignora Hernández

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Así es lujosa isla de familia de Fidel Castro con lanzamisiles y yates: Marco Rubio publicó imágenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Últimos y contundentes golpes de Abelardo de la Espriella contra la criminalidad en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart | Foto: EFE
Mario Díaz-Balart

"El régimen en Venezuela tenía la orden de asesinar a Marco Rubio": congresista Mario Díaz-Balart advierte sobre siniestro plan contra el secretario de Estado de EE. UU.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
Brasil

Departamento de Estado confirma a NTN24 que expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y que autorizará su ingreso a EE. UU.

El fallido tarimazo de Delcy Rodríguez en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Delcy Rodríguez

El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo

Foto: La Noche ONU
Estados Unidos - Cuba

Gritos y tensión | Así fue el impactante choque entre EE. UU. y Cuba en la ONU: fuerte agresión de la delegación del régimen

Foto: La Noche
Estados Unidos - Cuba

¿Dónde están los poderosos buques de EE. UU. que podrían ocuparse del régimen de Cuba como lo dijo Trump?

Más de Deportes

Ver más
Jugadores de la selección de fútbol venezolana - Foto de referencia: EFE
La Vinotinto

Reducción a 3.5 plazas clasificatorias en las próximas Eliminatorias Conmebol dificultaría el panorama de la Vinotinto rumbo al Mundial 2030

trofeo Vince Lombardi-Foto: EFE
Disney Plus

Disney+ y la NFL rompen el mercado televisivo y transmitirán en directo el Super Bowl 2027 a más de 130 países

Salomon Rondon en el Real Oviedo / FOTO: EFE
Venezuela

Futbolista venezolano está imparable en liga de fútbol latinoamericana tras marcar más de un gol por partido después de 12 fechas disputadas

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
La expresidenta argentina Cristina Fernández-Foto EFE
Argentina

Justicia acusa a la expresidenta Cristina Fernández y a su hijo Máximo de aumentar un 12.000 % el patrimonio de su empresa hotelera mediante lavado de activos

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anunció recorte de 13,8 billones de pesos en el gasto público: “¡Esto apenas comienza!”

Smit Machchhar, piloto indio del vuelo de Flydubai - Foto: EFE
Vuelo

Se conocen detalles del piloto que fue atacado por su compañero en vuelo entre Dubái y Tel Aviv: se recupera de las heridas en Arabia Saudita

El presidente de Suiza, Guy Parmelin-Foto: EFE
Suiza

Presidente de Suiza anuncia su dimisión del Gobierno federal el 31 de diciembre tras diez años de gestión

Criminales extraditados | Fotos captura video X: @ABDELAESPRIELLA
Extradición

Entregan en extradición a Estados Unidos a siete colombianos requeridos por la justicia: ¿Quiénes son?

Tel Aviv | Foto: AFP
Aniversario ataque de Hamás a Israel

Así fueron los homenajes en Tel Aviv a las víctimas de Hamás

Decreto para regular la protestas-Foto: ilustración Canva
Protestas Colombia

Sin tolerancia al vandalismo: así contempla el Gobierno de De la Espriella regular la protesta social e intervenir ante actos violentos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023