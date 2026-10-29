Venezuela Sub-17 ya tiene rival en los cuartos de final del Mundial: enfrentará a Nigeria

La selección femenina de Nigeria va a ser el próximo rival de Venezuela en los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de Marruecos 2026, luego de derrotar este jueves 29 de octubre a México por 2-1 en los octavos de final del campeonato.

El conjunto africano logró su clasificación gracias a los goles de Oluebube Umejiaku y Mary Dunstan, quienes anotaron en momentos clave para asegurar el triunfo frente a las mexicanas. El descuento de Emily Delgado llegó en el tiempo añadido, pero no fue suficiente para evitar la eliminación de México.

Nigeria abrió el marcador al minuto 40, momento en el que Umejiaku aprovechó un balón enviado por Esther Stephen y definió con precisión para superar a la guardameta rival. Las africanas se fueron al descanso con la ventaja y siguieron con el control en buena parte del segundo tiempo.

La segunda anotación apareció al minuto 71. Mary Dunstan recibió una pelota luego de una acción ofensiva por la banda y conectó un potente remate para ampliar la diferencia a 2-0.

México trató de reaccionar y consiguió descontar en el minuto 90+10 por intermedio de Emily Delgado. No obstante, el equipo africano resistió los últimos instantes y aseguró su boleto dentro de las ocho mejores selecciones del torneo.

La FIFA destacó la actuación de Umejiaku, quien fue elegida como la mejor jugadora del partido.

La Vinotinto femenina Sub-17 obtuvo su clasificación a los cuartos de final el miércoles, al vencer 1-0 a Alemania, vigente campeona de Europa, en una de las sorpresas de los octavos de final.

Diana Bravo anotó el único tanto del encuentro al minuto cinco, luego de aprovechar un rebote dentro del área tras un remate de Antonella Carmona. La delantera venezolana definió para darle la ventaja a su equipo, que luego resistió los intentos de reacción del conjunto alemán.

El resultado permitió a Venezuela pasar a la siguiente ronda y mantener vivo el sueño de llegar a las semifinales de la competición. La clasificación igualmente representó una respuesta luego de una fase de grupos complicada, en la que el equipo consiguió una victoria y sufrió dos derrotas.

Ahora bien, las dirigidas por el cuerpo técnico venezolano van a tener enfrente a Nigeria, una selección que demostró su capacidad ofensiva frente a México y que buscará continuar su camino en el campeonato.

El enfrentamiento entre Venezuela y Nigeria está previsto para el domingo 1 de noviembre, en los cuartos de final del Mundial que se juega en Marruecos.

La Vinotinto buscará dar otro golpe en el torneo y lograr una clasificación histórica a las semifinales de la Copa Mundial Femenina Sub-17.