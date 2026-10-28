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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Flávio Bolsonaro

Gobierno de Argentina confirmó el ingreso de Flavio Bolsonaro al país tras salir de Brasil: su avión despegó rumbo a Guayaquil, Ecuador

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Flávio Bolsonaro | Foto: EFE
Flávio Bolsonaro | Foto: EFE
El hijo del expresidente Jair Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El senador brasileño y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro salió de su país a Argentina y partió en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada el miércoles de madrugada y volvió a despegar hacia un destino desconocido.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El excandidato tenía orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

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Medios de Estados Unidos reportaron el martes que el político brasileño ya estaba en el país norteamericano, donde la administración de Donald Trump prometió concederle un visado.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Migraciones argentina comunicó posteriormente que Bolsonaro había cruzado la frontera poco antes de medianoche "con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal".

Horas antes, fuentes del gobierno de Argentina, cuyo presidente Javier Milei es un aliado de los Bolsonaro, desmintieron que el senador de 45 años hubiera ingresado al país.

Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas abordaron luego "un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador", señaló el comunicado en X de la dirección de migraciones.

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El sitio web de seguimiento de vuelos en tiempo real señaló que el avión de esa aerolínea con placa LV-JQW despegó desde el aeropuerto argentino de Puerto Iguazú.

En la madrugada del miércoles, la aeronave aterrizó en Guayaquil, donde cargó combustible y volvió a despegar una media hora después.

Se desconoce por ahora el destino final del senador brasileño, aunque la plataforma de seguimiento Flightaware apunta a Miami.

El presidente Donald Trump es un cercano aliado de la familia Bolsonaro. El lunes denunció que las elecciones de Brasil fueron "amañadas".

Una fuente del Departamento de Estado aseguró que la administración iba a conceder visado al candidato derrotado y su familia.

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