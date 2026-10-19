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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Cáncer de mama

Cáncer de mama lidera los diagnósticos oncológicos entre las mujeres venezolanas

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Dos mujeres sosteniendo cintas rosas, simbolizando la concientización y el apoyo al cáncer de mama - Foto de referencia: Pexels
Dos mujeres sosteniendo cintas rosas, simbolizando la concientización y el apoyo al cáncer de mama - Foto de referencia: Pexels
Ante este panorama, los especialistas insisten en la necesidad de acudir a consultas médicas periódicas, llevar a cabo los estudios preventivos recomendados y facilitar el acceso al diagnóstico y tratamiento oportunos.

En Venezuela se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama cada 19 de octubre.

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Esta fecha coincide con la efeméride establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel global.

Durante este día, y a lo largo de todo el mes de octubre conocido como el 'Mes Rosa', diversas instituciones públicas, privadas y organizaciones civiles en el país realizan caminatas, jornadas médicas de despistaje y campañas de concientización.

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Con motivo de esta fecha y según datos de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), el cáncer de mama y cuello uterino representan el 70 % de los diagnósticos oncológicos en mujeres venezolanas.

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Luis Ramos, director médico de la Sociedad Anticancerosa del estado Aragua, explicó en una entrevista con el medio de comunicación Unión Radio que el cáncer de mama concentra el 40 % de los casos, mientras que el de cuello uterino representa el 30 %.

Las proyecciones elaboradas por la SAV junto con el Centro de Estadística y Matemática Aplicada de la Universidad Simón Bolívar (CEMA-USB) estiman para 2026 un total de 9.354 nuevos casos de cáncer de mama y 6.168 de cuello uterino en Venezuela.

El informe también calcula que 4.080 fallecimientos registrados fueron por cáncer de mama, mientras que 2.064 fueron por cáncer de cuello uterino durante el año en curso.

Ante este panorama, los especialistas insisten en la necesidad de acudir a consultas médicas periódicas, llevar a cabo los estudios preventivos recomendados y facilitar el acceso al diagnóstico y tratamiento oportunos.

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