Gobierno de Israel emite nueva alerta sobre presencia de terroristas de Hezbolá y grupos radicales de Irán en América Latina.

“Irán tiene más y más poder en países como Nicaragua”, señaló el funcionario diplomático. Su entrevista sucedió tres días después de una rueda de prensa virtual que concedió la embajadora de Israel Michal Gur-Aryeh quien denunció que el régimen de Daniel Ortega eligió a Irán como su aliado, pese a que es el mayor promotor del terrorismo en el mundo y que en Bolivia existen facciones de Hezbolá y grupos extremistas de Irán.

El cónsul Rockman expresó la preocupación de su gobierno, de acuerdo con informes de inteligencia sobre las actividades que podrían estar realizando los integrantes de esos grupos ilegales.

“Si agregamos a esto, miles de agentes iraníes con pasaportes venezolanos, una misión enorme de Irán en Nicaragua para comunicarse y el uso de aviones por ejemplo de Venezuela, nos da mucha preocupación”.

También se refirió a recientes conexiones entre ambos países interesados al parecer, en ampliar su relación y cooperación.

“Sabemos que hay visitas de activistas antiisraelíes costarricenses en la embajada iraní en Nicaragua. Sabemos que los memorándums de cooperación entre Nicaragua e Irán fueron nombrados secretos y que declararon tener objetivos compartidos”.

Desde Buenos Aires, el analista de seguridad Hugo Acha resaltó la gravedad de la denuncia hecha por los diplomáticos de Israel. “Las declaraciones de la señora embajadora no deben tomarse a la ligera. Un embajador de Israel no realiza una declaración si no tiene el respaldo de su servicio exterior y no tiene la información avalada por sus servicios de inteligencia”.

También explicó que cuando el gobierno de Israel se refiere a bases operativas, no se refiere a bases militares. Precisó en ese mismo sentido, que los países mencionados como Bolivia y Nicaragua, harían parte de una red que le facilita la logística financiera a organizaciones terroristas, a estados y a entidades que son adversarias de Israel.