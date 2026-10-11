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Domingo, 11 de octubre de 2026
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Verónica Alcocer

Gobierno ordena investigar denuncias contra Verónica Alcocer por presunto uso de aviones oficiales para mover droga: “deberán responder ante las autoridades”

octubre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Verónica Alcocer - EFE
Verónica Alcocer - EFE
Según Eva Ferrer, algunas de esas evidencias mostrarían a la ex primera dama descendiendo de aeronaves con equipaje que, según la denunciante, contendría sustancias ilícitas y dinero.

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una investigación tras las denuncias sobre el presunto transporte de drogas y dinero en aeronaves estatales durante el gobierno anterior, hechos que salpican a la ex primera dama Verónica Alcocer y que fueron revelados por quien fuera una de sus asesoras, Eva Ferrer.

Según informó la Presidencia, el mandatario instruyó al comandante de la Fuerza Aérea para esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades. “He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista Semana. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades”, manifestó el jefe de Estado.

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Asimismo, De la Espriella indicó que la Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana adelantarán las investigaciones correspondientes sobre el personal actual y anterior vinculado al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), unidad señalada en las denuncias.

Del mismo modo, el presidente advirtió que, de comprobarse la participación de integrantes de la institución en los hechos investigados, serán retirados de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes.

Si se comprueba que miembros de la Fuerza Aérea están implicados, serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes”, afirmó.

En el mismo sentido, solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y las autoridades de Estados Unidos que evalúen la información conocida.

La decisión presidencial se produce luego de las revelaciones hechas por Eva Ferrer en una entrevista concedida a Vicky Dávila para la revista Semana. La exasesora aseguró que existirían presuntas pruebas fotográficas y testimonios sobre un supuesto uso de aeronaves oficiales para trasladar droga y dinero entre Colombia y Venezuela.

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De acuerdo con Ferrer, algunas de esas evidencias mostrarían a la ex primera dama descendiendo de aeronaves con equipaje que, según la denunciante, contendría sustancias ilícitas y dinero.

Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, aseguró en la entrevista.

Finalmente, hasta el momento, las acusaciones conocidas públicamente corresponden a denuncias y declaraciones que deberán ser verificadas por las autoridades.

El Gobierno aseguró que colaborará con los organismos encargados para esclarecer los hechos y determinar si existieron conductas irregulares relacionadas con el uso de aeronaves oficiales.

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