Centro Democrático denunciará a Verónica Alcocer tras los audios que la vinculan presuntamente con tráfico de influencias

Nuevo escándalo de corrupción sacude el entorno del presidente saliente Gustavo Petro. La revista Semana, de Colombia, reveló grabaciones inéditas que salpican directamente a su exesposa, Verónica Alcocer, y a su círculo más cercano. Según la denuncia de Eva Ferrer, española, amiga de Verónica y excolaboradora de la Casa de Nariño, la exPrimera Dama recibió dos millones de euros en campaña, manejaba un gasto personal de 50 mil euros mensuales y mantenía una red de influencia directa para el cobro de comisiones y el reparto de cargos clave en entidades públicas como Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos. El Centro Democrático, principal partido opositor al gobierno de Petro, prepara una denuncia penal contra Verónica Alcocer.