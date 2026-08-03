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Verónica Alcocer
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Centro Democrático denunciará a Verónica Alcocer tras los audios que la vinculan presuntamente con tráfico de influencias

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Nuevo escándalo de corrupción sacude el entorno del presidente saliente Gustavo Petro. La revista Semana, de Colombia, reveló grabaciones inéditas que salpican directamente a su exesposa, Verónica Alcocer, y a su círculo más cercano. Según la denuncia de Eva Ferrer, española, amiga de Verónica y excolaboradora de la Casa de Nariño, la exPrimera Dama recibió dos millones de euros en campaña, manejaba un gasto personal de 50 mil euros mensuales y mantenía una red de influencia directa para el cobro de comisiones y el reparto de cargos clave en entidades públicas como Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos. El Centro Democrático, principal partido opositor al gobierno de Petro, prepara una denuncia penal contra Verónica Alcocer.

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