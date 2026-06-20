Gobierno Petro adelantó cierre de fronteras por las elecciones: "se harán con la ciudadanía colombiana en Colombia"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un movimiento de última hora de cara a la jornada electoral de segunda vuelta del próximo domingo 21 de junio.

Petro confirmó que se adelantó el horario de cierre de las fronteras para los comicios.

"La actualización, adoptada mediante el Decreto 0631 del 20 de junio de 2026, adelanta el inicio de la medida prevista en el marco del Plan Democracia 2026 para fortalecer la seguridad y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral", aseguró Migración Colombia.

Migración dijo que el cierre de los pasos fronterizos deberá iniciar a partir de las 6:00 a. m. de este sábado 20 de junio.

"La medida permanecerá vigente hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio de 2026, manteniendo las disposiciones y excepciones contempladas en el decreto original", dijo.

Asimismo, señaló que, durante este periodo "se restringirá el tránsito de viajeros por los pasos fronterizos terrestres y fluviales autorizados, y se reforzarán los controles migratorios en las zonas de frontera".

Según el organismo, la decisión atiende a las "acciones contempladas en el Plan Democracia 2026, estrategia interinstitucional liderada por el Gobierno nacional para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio democrático y contribuir al desarrollo seguro y ordenado de la jornada electoral del próximo domingo 21 de junio".

“En cumplimiento de las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional, Migración Colombia mantiene el despliegue operativo previsto en las zonas fronterizas del país, con el propósito de apoyar las medidas orientadas a preservar el orden público y garantizar la seguridad durante la jornada electoral”, señaló Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

Tras esto, el presidente Petro se pronunció en sus redes sociales:

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"Se ha cerrado la frontera con Venezuela desde las 6 am. Las elecciones en el norte de Santander, la Guajira y Arauca se harán con la ciudadanía colombiana en Colombia", dijo.