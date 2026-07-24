NTN24
Viernes, 24 de julio de 2026
Viernes, 24 de julio de 2026
Madrid

Emergencia en España: incendios en Madrid se unen en un solo frente y obligan a evacuar otros tres municipios

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Emergencia en España: incendios en Madrid se unen en un solo frente y obligan a evacuar otros tres municipios - AFP
Emergencia en España: incendios en Madrid se unen en un solo frente y obligan a evacuar otros tres municipios - AFP
España pidió el envío de "cuatro medios aéreos" al activar el mecanismo de protección civil de la Unión Europea, una solicitud a la que Grecia respondió enviando dos Canadair, en un momento en que varios incendios arden simultáneamente en la región de Madrid.

Al menos 19.000 personas han sido evacuadas o se encuentran confinadas en la Comunidad de Madrid debido al "peor incendio de la historia" de la región, que ya ha arrasado 6.000 hectáreas, anunció el viernes la presidente regional Isabel Díaz Ayuso.

"Para una región como esta, con una fuerte concentración de viviendas y de población, es una catástrofe", lamentó en una rueda de prensa. "Esto no lo habíamos vivido".

Imágenes televisivas mostraban a agentes de la Guardia Civil con mascarillas ayudando a personas mayores en silla de ruedas a subir a los autobuses durante las operaciones de evacuación de las residencias de ancianos.

La mayor operación de evacuación tuvo lugar en San Martín de Valdeiglesias, a 75 kilómetros del centro de la capital: la mayoría de los 178 residentes de la residencia privada "Lopez Rumayor" fueron trasladados al polideportivo municipal, indicó el gobierno regional en un comunicado.

Otras dos residencias fueron evacuadas en Aldrea del Fresno, así como una en Pelayos de la Presa y otra en Navas del Rey.

o

Ante la emergencia, España pidió el envío de "cuatro medios aéreos" al activar el mecanismo de protección civil de la Unión Europea, una solicitud a la que Grecia respondió enviando dos Canadair, en un momento en que varios incendios arden simultáneamente en la región de Madrid.

"La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha activado, a solicitud de la UME, el Mecanismo Europeo de Protección Civil, requiriendo al menos 4 medios aéreos de extinción de ala fija. Grecia ha aceptado la petición, ofreciendo dos aviones Canadair CL-415. Durante la mañana de este viernes se celebrará una reunión preparatoria para el despliegue", anunció el Ministerio del Interior.

Por su parte, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que su máxima prioridad "es evitar la confluencia" de los incendios que están arrasando en varios pueblos situados a unos 60 kilómetros al oeste de Madrid.

"Hoy es un día difícil, un día complicado, tenemos una situación adversa, ya veis el viento, las ráfagas de viento, tenemos unas estimaciones superiores a 50 km hora, la temperatura tampoco nos va a dar ninguna facilidad" y con baja humedad, añadió el ministro durante su visita al puesto de coordinación del siniestro instalado en el pueblo de Cenicientos, cerca de Madrid.

Temas relacionados:

Madrid

España

Incendio

Evacuación

Emergencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estos son los miembros del chavismo que podrían testificar en contra de Nicolás Maduro en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene un mensaje simbólico": Rafael Nieto sobre la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cauca

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Maduro, un verano en Nueva York: el dictador completa 202 días tras las rejas en EEUU tras ser capturado en enero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

PRESIÓN CONTRA EL RÉGIMEN | Siguen las sanciones de EE. UU. contra la dictadura castrista

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz / Henry Alviarez, coordinador del partido político Vente Venezuela - Fotos: EFE / NTN24
María Corina Machado

"Estamos en horas expectantes; es un símbolo de lucha y acción": Henry Alviarez, coordinador de Vente Venezuela, sobre posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

Delcy Rodríguez - AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez le está pidiendo al rey Carlos III que libere el oro venezolano retenido en Inglaterra para "atender las consecuencias del sismo"

Regalo de Recep Tayyip Erdogan a los líderes de la OTAN | Foto: AFP
Cumbre de la OTAN

Inusual obsequio de despedida: el presidente de Turquía les regaló una pistola con seis balas a los líderes de la OTAN

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz / Henry Alviarez, coordinador del partido político Vente Venezuela - Fotos: EFE / NTN24
María Corina Machado

"Estamos en horas expectantes; es un símbolo de lucha y acción": Henry Alviarez, coordinador de Vente Venezuela, sobre posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

_Luka Modric renueva con AC Milan-Foto: EFE
Deportes

Ganador del Balón de Oro que muchos pensaban que se iba a retirar tras el Mundial 2026 anunció que jugará al fútbol al menos un año más

Delcy Rodríguez - AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez le está pidiendo al rey Carlos III que libere el oro venezolano retenido en Inglaterra para "atender las consecuencias del sismo"

Regalo de Recep Tayyip Erdogan a los líderes de la OTAN | Foto: AFP
Cumbre de la OTAN

Inusual obsequio de despedida: el presidente de Turquía les regaló una pistola con seis balas a los líderes de la OTAN

Donald Trump-EFE
Fraude electoral

"El cálculo de Trump es levantar las sospechas sobre resultados electorales en EEUU": Benigno Alarcón sobre documentos desclasificados de la CIA sobre fraude electoral en Venezuela

Playa en San Juan de Puerto Rico / Sismo en Venezuela / Playa en Islas Vírgenes: Fotos: Pexels / X
Sismo en Venezuela

Alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras el terremoto que sacudió a Venezuela

Terremoto doble en Venezuela- Foto: EFE
Sismo en Venezuela

No fue solo el sismo: expertos internacionales revelan por qué colapsaron los edificios en el terremoto de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre