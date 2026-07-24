Emergencia en España: incendios en Madrid se unen en un solo frente y obligan a evacuar otros tres municipios

Al menos 19.000 personas han sido evacuadas o se encuentran confinadas en la Comunidad de Madrid debido al "peor incendio de la historia" de la región, que ya ha arrasado 6.000 hectáreas, anunció el viernes la presidente regional Isabel Díaz Ayuso.

"Para una región como esta, con una fuerte concentración de viviendas y de población, es una catástrofe", lamentó en una rueda de prensa. "Esto no lo habíamos vivido".

Imágenes televisivas mostraban a agentes de la Guardia Civil con mascarillas ayudando a personas mayores en silla de ruedas a subir a los autobuses durante las operaciones de evacuación de las residencias de ancianos.

La mayor operación de evacuación tuvo lugar en San Martín de Valdeiglesias, a 75 kilómetros del centro de la capital: la mayoría de los 178 residentes de la residencia privada "Lopez Rumayor" fueron trasladados al polideportivo municipal, indicó el gobierno regional en un comunicado.

Otras dos residencias fueron evacuadas en Aldrea del Fresno, así como una en Pelayos de la Presa y otra en Navas del Rey.

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Ante la emergencia, España pidió el envío de "cuatro medios aéreos" al activar el mecanismo de protección civil de la Unión Europea, una solicitud a la que Grecia respondió enviando dos Canadair, en un momento en que varios incendios arden simultáneamente en la región de Madrid.

"La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha activado, a solicitud de la UME, el Mecanismo Europeo de Protección Civil, requiriendo al menos 4 medios aéreos de extinción de ala fija. Grecia ha aceptado la petición, ofreciendo dos aviones Canadair CL-415. Durante la mañana de este viernes se celebrará una reunión preparatoria para el despliegue", anunció el Ministerio del Interior.

Por su parte, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que su máxima prioridad "es evitar la confluencia" de los incendios que están arrasando en varios pueblos situados a unos 60 kilómetros al oeste de Madrid.

"Hoy es un día difícil, un día complicado, tenemos una situación adversa, ya veis el viento, las ráfagas de viento, tenemos unas estimaciones superiores a 50 km hora, la temperatura tampoco nos va a dar ninguna facilidad" y con baja humedad, añadió el ministro durante su visita al puesto de coordinación del siniestro instalado en el pueblo de Cenicientos, cerca de Madrid.