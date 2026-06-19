"No pueden permitirse convertirse en la próxima Cuba o Venezuela": María Elvira Salazar envió carta a Rubio, Blanche y Bessent con motivo de las elecciones en Colombia

La congresista republicana María Elvira Salazar envió una carta al Departamento de Estado, al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia de Estados Unidos expresando su preocupación por las elecciones presidenciales que se celebran este domingo en Colombia.

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En su misiva, la cual fue divulgada mediante la plataforma de redes sociales X, Salazar destacó tres puntos centrales: la defensa del voto libre, las denuncias de interferencia y la advertencias sobre el rumbo político del país.

Según argumenta la legisladora norteamericana, "el futuro político de Colombia debe ser decidido exclusivamente por los ciudadanos colombianos".

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Salazar denuncia que sectores de la izquierda del Pacto Histórico han lanzado campañas de desprestigio contra figuras de la oposición para influir en los comicios.

"Este domingo los colombianos tomarán una de las decisiones más importantes de su historia. Como representante de miles de colombianos en el sur de la Florida, no me voy a quedar callada mientras el ala socialista del Partido Demócrata intenta desacreditar a Abelardo de la Espriella e influir en una elección que solo le pertenece al pueblo colombiano", declaró Salazar en su mensaje en X.

Y añadió: "Por eso me uní a mis colegas miembros del Congreso en el envío de una carta al Secretario Rubio, la Fiscal General Interina Blanche y al Secretario Bessent. Nuestro mensaje es simple: el futuro de Colombia pertenece al pueblo colombiano. Ya han visto adónde llevan las ideas fallidas de Petro, y no pueden permitirse convertirse en la próxima Cuba o Venezuela".

Este domingo 21 de junio, los colombianos acudirán a las urnas para elegir en segunda vuelta al nuevo presidente de la nación, unos comicios que se definirán entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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Las denuncias de compra de votos provienen principalmente del candidato opositor De la Espriella.

Precisamente, el Departamento de Estado reafirmó que Estados Unidos tiene los ojos puestos en las elecciones y que quienes cometan fraude podrían enfrentar la retención de visas y el congelamiento de bienes.

El analista político Juan Falkonerth advirtió en NTN24 que "se prevé que esta jornada electoral va a ser muy problemática", señalando la presencia de grupos irregulares que están coaccionando al electorado.