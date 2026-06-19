"Hay sectores que llaman a incendiar el país": almirante en retiro alerta sobre amenazas durante elecciones de este domingo en Colombia

El balotaje presidencial de este domingo en Colombia se desarrolla en un clima de tensión política, con advertencias de militares retirados sobre la necesidad de garantizar elecciones transparentes y respeto a la institucionalidad democrática del país.

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El Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares de Colombia emitió un comunicado donde hacen un llamado a los colombianos a votar de manera libre, responsable e informada, sin presiones ni intimidaciones.

El documento también insta a los actores políticos a respetar la decisión de los electores y aceptar los resultados.

Hernando Wills, almirante en retiro de la Armada Nacional y presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro, explicó en NTN24 las motivaciones del comunicado.

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"Hemos visto con mucha preocupación la relajación de los valores éticos y la pérdida de los principios fundamentales que han caracterizado nuestro Estado social de derecho", afirmó.

Wills manifestó preocupación por "las incitaciones que algunos sectores que apoyan a la campaña del continuismo del gobierno, donde citan a incendiar el país en caso de obtener un resultado negativo".

Asimismo, expresó confianza en la preparación de la Fuerza Pública: "Se han pronunciado desde el Ministerio de Defensa y el Comando de las Fuerzas Militares de una manera muy directa donde se hace énfasis en la protección de la Constitución colombiana".

Agregó que "tengo fe en que el pueblo colombiano va a actuar de la mejor manera en estas elecciones".