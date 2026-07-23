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Jueves, 23 de julio de 2026
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Google

Unión Europea impone millonaria multa a Google por vulnerar normativa digital: esto dijo la empresa

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Logo de Google - Foto: EFE
Logo de Google - Foto: EFE
Este monto global representa la sanción más elevada impuesta por Bruselas a una empresa en aplicación del Reglamento europeo sobre los mercados digitales (DMA).

La Unión Europea impuso este jueves dos multas por un total de 890 millones de euros (1.015 millones de dólares) al gigante tecnológico Google, una decisión que amenaza las relaciones comerciales con Estados Unidos.

Este monto global representa la sanción más elevada impuesta por Bruselas a una empresa en aplicación del Reglamento europeo sobre los mercados digitales (DMA), una poderosa ley europea destinada a reprimir los abusos de posición dominante de los gigantes tecnológicos.

Esta nueva sanción corre el riesgo de alimentar la ira de Washington contra la regulación digital europea, a la que la administración de Donald Trump acusa de apuntar injustamente contra los líderes estadounidenses del sector.

En detalle, Google fue sancionada con 460 millones de euros por haber favorecido sus propios servicios en los resultados de su motor de búsqueda Google Search, afirmó la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE.

A esto se suma una segunda multa de 430 millones de euros, por haber impedido que los desarrolladores que utilizan Play Store, dirigirse a otros puntos de ventas.

"Es una decisión muy importante", afirmó la vicepresidenta de la Comisión encargada de lo Digital, Henna Virkkunen, subrayando que tiene como objetivo "garantizar un terreno de juego equitativo" para todas las empresas en línea.

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El gigante tecnológico de EE. UU. respondió que esta decisión deteriorará servicios muy apreciados por los internautas.

"Para cumplirla, nos vemos obligados a retirar funcionalidades de búsqueda en tiempo real que los europeos valoran, como la visualización instantánea de precios y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes, así como a desmantelar protecciones de seguridad en Google Play", protestó Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google, en una declaración transmitida a la AFP.

Desde la implementación de la DMA en 2024, la UE impuso multas de 200 y 500 millones de euros contra Meta y Apple en 2025.

La administración de Trump ha acusado anteriormente a Bruselas de apuntar contra las tecnológicas norteamericanas y ha amenazado con imponer aranceles como represalia a estas sanciones.

La medida contra Google llega apenas unos días antes del primer aniversario de un acuerdo entre Washington y Bruselas que alivió las fricciones comerciales.

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