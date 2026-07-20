"Inicia el proceso de transición": Marco Rubio se refirió nuevamente al acuerdo entre el régimen venezolano y la Asamblea Nacional de 2015

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio nuevas declaraciones sobre la posición del Gobierno Trump frente al régimen venezolano.

En un encuentro con la prensa, un corresponsal le preguntó a Rubio: ¿Cuál es el compromiso de Estados Unidos con Venezuela en este momento?

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Específicamente le preguntaban a Rubio sobre los esfuerzos de Estados Unidos en la reconstrucción tras el devastador terremoto del pasado 24 de junio que ya deja más de 5.000 muertos.

A esto, el secretario respondió: "Bueno, la ayuda ya supera los 180 millones de dólares y estamos evaluando aportar más. Los venezolanos también harán más. Además, estamos tratando de ayudarlos a obtener acceso a financiamiento y crédito internacional para la reconstrucción".

Y agregó que "todavía están trabajando en una estimación del costo total de los daños, y será una cifra considerable, tanto por la remoción de escombros como por la construcción de nuevas infraestructuras.

"Al mismo tiempo, hubo una muy buena noticia la semana pasada. Francamente, creo que recibió menos atención de la que merecía", dijo.

"Un grupo que representa a la Asamblea Nacional de 2015, la última Asamblea Nacional elegida democráticamente, el mismo grupo que nosotros reconocimos como el gobierno legítimo de Venezuela, sostuvo una reunión con el gobierno interino", aseguró Rubio

El funcionario se refiere a la ruta acordada entre la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015 y el chavismo, que buscará fortalecer el sistema electoral, las instituciones democráticas y las garantías para la participación política.

En ese entonces, se acordó una agenda de trabajo comenzará el próximo 1 de agosto y forma parte de un plan diseñado para impulsar la recuperación institucional del país,

Sobre esto, añadió Rubio, "ambas partes acordaron establecer un mecanismo y un espacio de diálogo, no solo para conversaciones de reconciliación, sino también para comenzar el proceso de transición, que es lo que el pueblo venezolano necesita".

"Creo que sus primeras conversaciones oficiales comenzarán durante la primera semana de agosto", agregó.

Para Rubio, esta reunión "es una propuesta muy importante".

"Obviamente, veremos cómo evoluciona, pero consideramos que ese acuerdo fue recibido de manera ampliamente positiva en Venezuela como una muy buena noticia y, por supuesto, es un proceso en el que vamos a estar muy comprometidos", finalizó.