Llega a Colombia Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, para reforzar la cooperación militar

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, realizó una visita oficial a Colombia con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa hemisférica, según informó el Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, Mayor General Erik Rodríguez Aparicio.

El encuentro, llevado a cabo en territorio colombiano, representa un nuevo capítulo en las relaciones de defensa entre ambas naciones, enfocado en "reafirmar la solidez de nuestra cooperación bilateral y el compromiso compartido de enfrentar las amenazas transnacionales que afectan la seguridad y estabilidad del hemisferio", según el comunicado oficial publicado por el Comando General de las Fuerzas Militares.

La reunión se desarrolló en el marco del A3C – Escudo de las Américas, un programa de cooperación regional que busca consolidar capacidades de defensa entre países aliados del continente. Este mecanismo permite "fortalecer la cooperación estratégica, la interoperabilidad y el intercambio de capacidades", agregó el comunicado militar.

Durante el encuentro, los altos mandos militares de ambos países discutieron estrategias para "consolidar esfuerzos conjuntos, coordinados y articulados para anticipar, enfrentar y neutralizar las amenazas comunes" que afectan la región. Estas amenazas incluyen el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otros desafíos a la seguridad regional.

El Mayor General Rodríguez Aparicio enfatizó que "la cooperación entre aliados es fundamental para fortalecer nuestras capacidades de defensa y contribuir a un hemisferio más seguro y estable", destacando la importancia histórica de las relaciones militares entre Colombia y Estados Unidos.

Colombia y Estados Unidos mantienen desde hace décadas una estrecha colaboración en temas de seguridad, que ha incluido asistencia militar, intercambio de inteligencia y programas de capacitación. Esta relación se ha convertido en uno de los pilares de la política exterior colombiana y de la estrategia estadounidense en América Latina.

La visita del general Caine se produce en un momento en que la región enfrenta múltiples desafíos de seguridad, incluyendo el aumento de actividades de grupos armados ilegales, rutas de narcotráfico y flujos migratorios irregulares que afectan la estabilidad de varios países del continente.

El programa A3C – Escudo de las Américas representa una plataforma multilateral que permite la coordinación entre fuerzas militares de diferentes naciones del hemisferio occidental, facilitando la respuesta conjunta ante amenazas que trascienden las fronteras nacionales con Estados Unidos como país líder de la estrategia.