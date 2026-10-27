¿Arrancó la campaña electoral en Venezuela? María Corina con presos políticos, mientras régimen mueve su maquinaria

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, sostuvo un emotivo encuentro con familiares de presos políticos en su segundo día de actividades tras su regreso al país. Por su parte, Rodríguez acusó a Machado de hacer un "show" durante un acto en Carabobo. Según denuncias en redes sociales, el régimen recurrió al uso de recursos públicos y presionó a empleados estatales para simular apoyo popular en la concentración.