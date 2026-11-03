Tragedia en el fútbol español: falleció el delantero que recibió fuerte golpe a mitad de cancha tras choque con portero rival

El fútbol español está de luto por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien falleció este martes 3 de noviembre , un día luego de sufrir un fuerte golpe en un partido contra el FC Andorra por la Segunda División de España.

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El club confirmó la noticia por medio de un comunicado en el que expresó su dolor por el fallecimiento del atacante, de 30 años, y manifestó su solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros de equipo.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea horas verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00, de Jesús de Miguel Alameda”, notificó la institución.

El accidente sucedió el lunes 2 de noviembre, en los minutos finales del compromiso jugado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel disputaba un balón cuando el arquero del Andorra, Jesús Owono, salió de su área para tratar de despejarlo y terminó impactando con la rodilla en el pecho del delantero.

La colisión dejó al futbolista tendido en el césped. Los jugadores de los dos equipos advirtieron de manera inmediata la gravedad de la situación y pidieron la intervención de los servicios médicos, que atendieron al atacante por varios minutos antes de trasladarlo en ambulancia a un centro hospitalario.

Tras el impacto, De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria y tuvo que ser reanimado. Fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.

En un primer momento, el club anunció que su estado era estable dentro de la gravedad. Sin embargo, en la madrugada del martes comunicó que el futbolista experimentó un empeoramiento neurológico. Horas después llegó la confirmación de su muerte.

El encuentro contra el Andorra se suspendió en el tiempo añadido, cuando el marcador estaba igualado 2-2. Owono recibió una tarjeta roja directa por la acción que provocó el choque.

Jesús de Miguel nació en Madrid en 1996 y llegó a Tenerife en 2025, procedente del Castellón. En la temporada anterior fue una pieza importante en el equipo canario, con el que consiguió el ascenso a la Segunda División y anotó 11 goles.

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Antes de llegar al conjunto insular, igualmente pasó por otros clubes del fútbol español y construyó una trayectoria que lo llevó a competir en diferentes categorías profesionales.

La muerte del delantero provocó numerosas muestras de solidaridad de clubes, jugadores y aficionados. El Tenerife acompañó su mensaje de despedida con un pedido de respeto a la privacidad de la familia, que agradeció las muestras de apoyo recibidas en medio del dolor.