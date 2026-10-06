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Aventurero completó su viaje desde país sudamericano a Inglaterra sin utilizar ningún medio de transporte: así fue su travesía de casi 30 años

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Karl Bushby, aventurero británico que completó travesía de 28 años - Foto: AFP
Karl Bushby, aventurero británico que completó travesía de 28 años - Foto: AFP
Karl Bushby, un ex paracaidista de 57 años, partió en noviembre de 1998, con la promesa de llegar a la casa de su madre.

Un aventurero británico que completó una travesía de 50.000 kilómetros durante 28 años para regresar a casa desde Sudamérica sin utilizar ningún medio de transporte, ha pisado suelo británico tras cruzar a nado el Canal de la Mancha, según informaron sus publicistas el martes.

Karl Bushby, un ex paracaidista de 57 años, partió de Punta Arenas, Chile, en noviembre de 1998, con la promesa de llegar a la casa de su madre cerca de Hull, en el norte de Inglaterra, sin viajar en aviones, trenes, barcos, vehículos ni otros medios de transporte.

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Casi tres décadas y 29 países después, Bushby desembarcó en el sureste de Inglaterra el lunes por la tarde, tras obtener el permiso de las autoridades británicas y francesas para cruzar a nado el concurrido canal desde Francia.

Él y su equipo dijeron que optaron por no hacer pública la travesía a nado por razones de seguridad.

"Es una sensación estupenda tener suelo británico bajo mis pies después de tantos años", dijo el aventurero en un breve comunicado publicado el martes.

"No ha sido fácil, y esa es parte de la clave. Demostrar que soy más capaz de lo que creo", añadió.

"Todos podemos lograr mucho más de lo que jamás imaginamos", resaltó.

Bushby tuvo que interrumpir su viaje varias veces debido a problemas migratorios.

Moscú le denegó el visado durante mucho tiempo, mientras que la crisis financiera de 2008 y posteriormente la pandemia de Covid-19 supusieron otros obstáculos.

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En esos momentos, se apartaba del viaje, residiendo principalmente en México, y una vez que la situación se normalizaba, retomaba su viaje exactamente en el punto donde lo había dejado.

Un pequeño grupo de amigos y familiares, entre ellos su padre y sus hermanos, dio la bienvenida a Bushby en la playa de Shakespeare, al sur de Dover, cuando salió del agua el lunes.

También fue recibido por el legendario cineasta Werner Herzog y su equipo de filmación, quienes están realizando un largometraje documental sobre el viaje titulado "Walk of Life".

La productora de la película ha estado apoyando el progreso de Bushby durante los últimos 16 años, proporcionándole asistencia financiera y logística, además de equiparlo para documentar su travesía y archivar el material grabado.

Su épica travesía le ha llevado a recorrer a pie toda la extensión de América, cruzar el estrecho de Bering desde Alaska hasta Rusia y, posteriormente, atravesar el continente de este a oeste por tierra.

En una entrevista concedida a la AFP desde el norte de Francia el mes pasado, Bushby expresó cierta aprensión ante la perspectiva de retomar una vida más normal en Gran Bretaña.

"Tengo que intentar reintegrarme al mundo adulto, porque voy a volver a casa sin nada", dijo.

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