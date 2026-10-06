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Martes, 06 de octubre de 2026
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Drones
Programa: El Informativo

Así son los poderosos drones de ataque que EE. UU. envió a Colombia y Ecuador para combatir el narcotráfico

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
La información fue revelada por The New York Times, citando a dos funcionarios de Estados Unidos.

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