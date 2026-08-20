Grupos criminales desafían al gobierno de Abelardo De la Espriella y él les responde con nueva cúpula militar con instrucciones precisas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, acaba de nombrar a su nueva cúpula militar con las instrucciones claras de proteger a los colombianos, defender la soberanía y garantizar la seguridad en Colombia, también les dio la responsabilidad de manejar a las fuerzas armadas para enfrentar las amenazas contra la seguridad del país.