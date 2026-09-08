Comienza una nueva etapa en la relación de Estados Unidos con Colombia: Marco Rubio y Abelardo de la Espriella, juntos en Barranquilla

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se encontró con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en un emotivo encuentro cargado de expresiones de amistad.

En un escenario de aspiraciones compartidas y desafíos comunes, Marco Rubio llegó a Barranquilla como parte de una agenda estratégica enfocada en fortalecer las relaciones bilaterales con Colombia bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

Esta visita, marcada por cuestiones de seguridad nacional, comercio y reconstrucción, subraya la importancia de la cooperación mutua en un momento crítico para ambos países.

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El encuentro entre Rubio y De la Espriella, que se desarrollará en la sede alterna de la Presidencia de la República en el Batallón Paraíso, representa una oportunidad significativa para revitalizar las relaciones entre la administración de Donald Trump y el gobierno colombiano.

Rubio llega a Colombia para reafirmar los intereses comunes en materia de seguridad, la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional como ejes centrales de la agenda.

Uno de los temas principales de la reunión será el narcotráfico. Ambos líderes discutirán estrategias para intensificar la cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales que operan en la región.

"La erradicación de cultivos de coca y el refuerzo de las fuerzas de seguridad son esenciales para combatir el narcotráfico," subrayó Rubio antes de su viaje a Colombia.

Este compromiso forma parte del Escudo de las Américas, una iniciativa norteamericana para coordinar tácticas contra el crimen organizado.

En el aspecto económico, Rubio y De la Espriella explorarán oportunidades para fortalecer las relaciones comerciales.

La firma de memorandos de entendimiento en energía nuclear civil y minerales críticos resalta el interés de Washington en asegurar la independencia de la región de actores externos en áreas estratégicas.

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El gobierno colombiano, por su parte, ha mostrado entusiasmo por el aumento de la inversión estadounidense, viendo en ello un motor potencial para el crecimiento económico.

La asistencia de Estados Unidos tras el devastador terremoto del 10 de agosto será otro tema clave.