NTN24
Martes, 08 de septiembre de 2026
Martes, 08 de septiembre de 2026
Marco Rubio

Comienza una nueva etapa en la relación de Estados Unidos con Colombia: Marco Rubio y Abelardo de la Espriella, juntos en Barranquilla

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Encuentro entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio, junto a sus esposas, en Barranquilla. (AFP)
Encuentro entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio, junto a sus esposas, en Barranquilla. (AFP)
Marco Rubio llegó a Barranquilla como parte de una agenda estratégica enfocada en fortalecer las relaciones bilaterales con Colombia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se encontró con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en un emotivo encuentro cargado de expresiones de amistad.

En un escenario de aspiraciones compartidas y desafíos comunes, Marco Rubio llegó a Barranquilla como parte de una agenda estratégica enfocada en fortalecer las relaciones bilaterales con Colombia bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

Esta visita, marcada por cuestiones de seguridad nacional, comercio y reconstrucción, subraya la importancia de la cooperación mutua en un momento crítico para ambos países.

o

El encuentro entre Rubio y De la Espriella, que se desarrollará en la sede alterna de la Presidencia de la República en el Batallón Paraíso, representa una oportunidad significativa para revitalizar las relaciones entre la administración de Donald Trump y el gobierno colombiano.

Rubio llega a Colombia para reafirmar los intereses comunes en materia de seguridad, la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional como ejes centrales de la agenda.

Uno de los temas principales de la reunión será el narcotráfico. Ambos líderes discutirán estrategias para intensificar la cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales que operan en la región.

"La erradicación de cultivos de coca y el refuerzo de las fuerzas de seguridad son esenciales para combatir el narcotráfico," subrayó Rubio antes de su viaje a Colombia.

Este compromiso forma parte del Escudo de las Américas, una iniciativa norteamericana para coordinar tácticas contra el crimen organizado.

En el aspecto económico, Rubio y De la Espriella explorarán oportunidades para fortalecer las relaciones comerciales.

La firma de memorandos de entendimiento en energía nuclear civil y minerales críticos resalta el interés de Washington en asegurar la independencia de la región de actores externos en áreas estratégicas.

o

El gobierno colombiano, por su parte, ha mostrado entusiasmo por el aumento de la inversión estadounidense, viendo en ello un motor potencial para el crecimiento económico.

La asistencia de Estados Unidos tras el devastador terremoto del 10 de agosto será otro tema clave.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Abelardo de la Espriella

Secretario de Estado de Estados Unidos

Alcalde

Barranquilla

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así fue el narcoentierro del narcoinfluencer "Bendito Menor": como en la época de Pablo Escobar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La fuerza pública empieza a sentirse auténticamente respaldada”: experto tras primer mes de De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué pasará con las deportaciones y los aranceles tras la visita de Marco Rubio a Colombia?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Por esta razón los colombianos en EE. UU. también están siguiendo de cerca la visita de Marco Rubio

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Manejo de drones en escuela clandestina, nueva maniobra de reclutamiento de las disidencias (FARC)

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Los importantes mensajes que traerá el secretario Marco Rubio al presidente Abelardo de la Espriella - Fotos: EFE
Marco Rubio

Los importantes mensajes que traerá el secretario Marco Rubio al presidente Abelardo de la Espriella

Marco Rubio llegó a Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Marco Rubio

Un saludo protocolario que pareció de amigos: así fue la llegada de Marco Rubio a Colombia

Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio-Foto: AFP
Marco Rubio

¿Qué pasará con las deportaciones y los aranceles tras la visita de Marco Rubio a Colombia?

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Del conflicto a la reconstrucción: Rubio llega a Colombia para fortalecer alianzas tras el fin de la era Petro

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Alta cooperación militar: así es como De la Espriella trabaja con EE. UU. tras distanciamiento con Petro

Más de Actualidad

Ver más
Músico de Camilo Séptimo fue asesinado junto con su esposa y su hija / FOTO: Captura de pantalla - Canva
Asesinato

El último adiós: allegados acudieron al funeral del músico Jonathan Meléndez, su esposa e hija

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el líder de AfD en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund. (AFP)
Alemania

Jefe de gobierno alemán se declara "profundamente consternado" por victoria regional del partido Alternativa por Alemania, AfD

Gustavo Petro, expresidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“No me asignen novias que no tengo”: Gustavo Petro se pronuncia sobre su situación sentimental y su salida de Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Músico de Camilo Séptimo fue asesinado junto con su esposa y su hija / FOTO: Captura de pantalla - Canva
Asesinato

El último adiós: allegados acudieron al funeral del músico Jonathan Meléndez, su esposa e hija

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el líder de AfD en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund. (AFP)
Alemania

Jefe de gobierno alemán se declara "profundamente consternado" por victoria regional del partido Alternativa por Alemania, AfD

Gustavo Petro, expresidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“No me asignen novias que no tengo”: Gustavo Petro se pronuncia sobre su situación sentimental y su salida de Colombia

Chris Wright, secretario de energía de EE. UU., y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Petróleo

"Estará por encima de los 2 millones de barriles": secretario de Energía de EE. UU. prevé gran aumento de la producción de petróleo en Venezuela

Dolly Parton, cantante estadounidense / FOTO: EFE
Dolly Parton

Así despide Estados Unidos a Dolly Parton, la leyenda del country que murió a los 80 años tras una batalla contra el cáncer

Billetes de 100 dólares - Foto de referencia: EFE
Precio del dólar en Venezuela

7 de septiembre: Así registra el precio del dólar y el euro en Venezuela a tasa BCV

Foto de referencia de una visa (Canva)
Visa

​EE. UU. lanza plan piloto en Bogotá para obtener la cita de visa en 10 días por 750 dólares adicionales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023