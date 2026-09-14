Beisbolista venezolano vuelve a estar entre los candidatos a premio por su labor comunitaria

Pablo López fue seleccionado por los Minnesota Twins como su candidato al Premio Roberto Clemente 2026, uno de los reconocimientos con mayor importancia de las Grandes Ligas por la labor que los peloteros hacen dentro y fuera del terreno. Para el venezolano, se trata de su tercera nominación de forma consecutiva con Minnesota y la cuarta de su carrera, luego ser candidato con los Miami Marlins en 2022.

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Lo particular de este año es que López no pudo lanzar en la temporada por una cirugía en el codo derecho a la que se sometió en febrero. No obstante, su ausencia del montículo no representó alejarse del equipo ni de las actividades comunitarias. En su recuperación ha permanecido vinculado a los Twins como mentor de jugadores hispanohablantes, colaborador en las transmisiones y participante activo en diferentes iniciativas sociales.

Uno de los aspectos que más pesa en su candidatura es el trabajo que desarrolló con niños y jóvenes. López estuvo en programas educativos, actividades deportivas y jornadas para estudiantes de comunidades vulnerables. Igualmente colaboró con el Twins Community Fund, entregó implementos deportivos a niños en Minneapolis y clínicas de sóftbol adaptado para jóvenes en silla de ruedas.

Su compromiso además está relacionado con la salud infantil. Cada septiembre está presente en actividades por el Mes de Concientización acerca del Cáncer Infantil y visita pacientes de Children’s Minnesota y M Health Fairview. Esa sensibilidad tiene contiene una relación personal con su historia familiar ya que sus padres fueron médicos y él mismo fue aceptado en la escuela de medicina cuando tenía 16 años antes de elegir el béisbol profesional.

En 2026 el venezolano usó sus plataformas para apoyar a las víctimas de los terremotos que golpearon Venezuela en junio. López ha promovido la recaudación de fondos y destinó aportes del Twins Community Fund a tres organizaciones que se dedican a las labores de ayuda. En una visita de los Twins a Cleveland, de igual forma participó con jugadores y entrenadores de los Guardians en una firma de autógrafos que se destinó a recaudar dinero para los damnificados venezolanos.

El Premio Roberto Clemente da racionamiento al jugador de Grandes Ligas que mejor representa los valores de carácter, compromiso comunitario, filantropía y contribuciones positivas dentro y fuera del béisbol. En 2026 hay 30 nominados, uno por cada organización de MLB.

Los aficionados pueden votar por su candidato hasta el 27 de septiembre. Ese resultado va a tener un voto dentro del panel encargado de escoger al ganador, el cual va a ser reconocido en la Serie Mundial de 2026.

Para López, la candidatura de nuevo pone en primer plano una faceta que ganó peso en sus años en Minnesota: incluso cuando una lesión lo deja fuera del terreno, su influencia en la comunidad sigue incrementando.