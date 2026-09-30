Autoridades colombianas detiene a ruso relacionado con actividades de espionaje, financiación de actos vandálicos en el paro de 2021 y contactos con el ELN

Las autoridades colombianas capturaron al ciudadano ruso Sergei Vagin en una operación ejecutada en menos de 24 horas, según anunció el presidente, Abelardo De La Espriella, a través de sus redes sociales.

El extranjero será expulsado del país por representar una amenaza a la seguridad nacional.

La investigación articulada entre la Policía Nacional y la DIPOL (Dirección de Policía de Inteligencia) permitió la rápida captura de Vagin, quien según informes de inteligencia, habría participado en actividades de espionaje en territorio colombiano.

El presidente De La Espriella fue enfático al señalar: "¡La soberanía de Colombia se respeta! Nuestra patria no puede ser escenario de injerencias extranjeras ni de actividades que amenacen su seguridad".

Los informes de inteligencia vinculan a Vagin con la financiación de actos vandálicos durante el paro nacional de 2021, uno de los episodios de protesta social más significativos en la historia reciente de Colombia.

Además, las autoridades reportan contactos con el ELN, lo que agrava las imputaciones de seguridad nacional contra el ciudadano ruso.

Paralelamente a las acusaciones relacionadas con espionaje y financiación, Vagin enfrenta un proceso judicial por concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a sistemas informáticos.

VEA TAMBIÉN Abelardo de la Espriella anunció nueve capturas que golpean al ELN en Cesar: cayó alias ‘Murdoc’, señalado de participar en ataques contra la Fuerza Pública o

Estos cargos están relacionados con un presunto fraude a plataformas de apuestas que habría movilizado aproximadamente $1.600 millones de pesos colombianos.

La medida administrativa de expulsión del país se aplicará de manera inmediata, según confirmó el mandatario colombiano.

Las autoridades colombianas no han revelado detalles adicionales sobre las investigaciones en curso ni sobre posibles vínculos de Vagin con redes internacionales de espionaje, manteniendo reserva sobre aspectos sensibles de seguridad nacional.