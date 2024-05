"Gustavo Petro se va a radicalizar cada día más": María Fernanda Cabal sobre el uso de la bandera del M-19 en las marchas del Día Internacional de los Trabajadores

Este miércoles 1 de mayo se llevaron a cabo las tradicionales marchas por el Día Internacional de los Trabajadores en distintas partes del mundo. En el caso de Colombia, la jornada estuvo marcada por la participación del presidente Gustavo Petro, quien ofreció un discurso en la Plaza de Bolívar e hizo importantes anuncios.

En primera instancia, el mandatario anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel para este 2 de mayo, esto en medio del conflicto que enfrenta el país hebreo con el grupo terrorista Hamás en el enclave palestino de la Franja de Gaza.

VEA TAMBIÉN Cacerolazo en varias partes de Colombia en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro o

Además, Petro sacó una bandera del M-19, grupo guerrillero al que perteneció en el pasado, alegando que “no se esconde” sino que “se levanta”. Dicho hecho causó polémica en el país y provocó el rechazo por parte de distintos sectores políticos.

En entrevista con el programa La Mañana de NTN24, la senadora opositora María Fernanda Cabal se refirió al discurso del mandatario y afirmó que “Gustavo Petro se va a radicalizar cada día más”.

“Gustavo Petro nunca, en su campaña, habló con tanta risa, cinismo y desfachatez del M-19 (...) No lo hizo porque fue su estrategia para decir que no era de izquierda, que venía de allá, pero que tenía la capacidad de transformar el país. Gustavo Petro se va a radicalizar cada día más y no está solo”, afirmó.

Por otro lado, la senadora del Partido Centro Democrático señaló que el equipo del jefe de Estado está comenzando a “configurar la candidatura de María José Pizarro” para las próximas elecciones presidenciales.

Sobre el anunció del presidente colombiano de romper relaciones con Israel, Cabal añadió que todo se trata de una estrategia porque a "Petro no le importa si matan niños o no" en la Franja de Gaza

“Lo de Israel no es otra cosa que alinearse en el eje de Hezbolá y Hamás, ahí está el mismo grupo: cubanos, rusos e Irán”, añadió.