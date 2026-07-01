"Ha hecho manifiesta la incapacidad de su dictadura": exjefes de Estado latinoamericanos y de España sobre respuesta en Venezuela a los terremotos

Los exjefes de Estado y de Gobierno miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) publicaron un comunicado en el que se pronunciaron sobre los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que la semana pasada ocurrieron en Venezuela.

Consideraron que el doble terremoto que dejó serias devastaciones en el Estado La Guaira, cerca de Caracas, ha evidenciado la incapacidad de la dictadura venezolana bajo el mando de Delcy Rodríguez.

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“El doble terremoto ocurrido en Venezuela, que deja a miles de víctimas fatales y heridos, así como decenas de miles de desaparecidos tras la destrucción de edificios, viviendas, infraestructura en toda la geografía nacional, de modo más trágico en su denominado Estado La Guaira, ha hecho manifiesta la incapacidad de su dictadura cleptócrata para asumir una mínima asistencia reparadora ante el desastre humanitario mencionado y sus dimensiones colosales”, expresaron.

Para los exjefes de Estado “la cooperación y ayuda masiva de gobiernos extranjeros ha logrado paliar esa ausencia injustificable, incluso la de la Fuerza Armada venezolana, durante las horas más críticas”.

“El cisne negro de los terremotos ahora obliga a un claro discernimiento entre el pragmatismo utilitario que ha dominado en los planes que se hacían con relación a la estabilización de Venezuela, desde el pasado 3 de enero, y el protagonismo que, con incuestionable legitimidad, ahora corresponde a los venezolanos para dibujar su propio porvenir”, expresaron.

También se pronunciaron sobre el regreso a Venezuela anunciado hace unos días por la líder democrática María Corina Machado.

“El que se impida a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y vertebradora del sosiego de su nación, regresar a su país para acompañar solidariamente a los deudos de los caídos, muestra la peor cara del señalado dilema, que no es político ni ideológico, sino de franca oposición entre los intereses económicos y las leyes de humanidad”, mencionaron.

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Venezuela fue sacudida el miércoles pasado por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 con menos de un minuto de diferencia, que derribaron edificios y dejaron a miles de personas atrapadas bajo los escombros.