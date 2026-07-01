"El 3 de enero no fue hace tanto y miren cómo ha evolucionado esta relación": jefe del Comando Sur sobre despliegue militar en Venezuela tras terremotos

El general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, habló con la agencia Reuters de los esfuerzos de militares de su país en la atención de la emergencia provocada por los terremotos que la semana pasada sacudieron a Venezuela.

Donovan destacó que las fuerzas de su país han participado en operaciones de búsqueda y rescate, ayudado a reactivar el aeropuerto y movilizado recursos aéreos y navales para permitir la llegada de ayuda humanitaria tras los devastadores terremotos.

Añadió que el ejército estadounidense también ha desplegado al menos cuatro o cinco drones MQ-9 Reaper sobre Venezuela, lo que, junto con una unidad especializada ubicada en Miami, está reforzando el panorama de inteligencia para las autoridades venezolanas.

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"Estamos utilizando algunos de los mismos recursos que podríamos usar para rastrear amenazas hemisféricas, ahora para asegurar que las carreteras estén abiertas y que sepamos dónde están los edificios dañados", dijo Donovan, y agregó que a veces a las autoridades venezolanas les puede resultar más difícil captar esa información estando a nivel del "terreno".

Sobre el giro inesperado que representa para el ejército de Estados Unidos pasar de los ataques del 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro a ayudar en actividades de rescate dijo que hace parte de la evolución de la relación entre ambos países.

"El 3 de enero no fue hace tanto tiempo. Y piensen en cómo ha evolucionado esta relación", dijo Donovan.

Donovan afirmó que los marines estadounidenses fueron los primeros en llegar al terreno para ayudar a los rescatistas a remover los escombros en busca de sobrevivientes.

Según explicó, la operación en su conjunto es muy compleja desde el punto de vista logístico, y se centra en garantizar que la ayuda internacional vital no se acumule en los puntos de entrada.

"Porque ahí es donde estos eventos a veces pueden salir mal. Se trae demasiado material y no se cuenta con la logística necesaria para luego trasladar (la ayuda) a las zonas afectadas", dijo Donovan.

El régimen venezolano ha sido criticado por no haber actuado con mayor rapidez para enviar maquinaria pesada y equipos de búsqueda y rescate, dejando a los residentes a su suerte, utilizando sus manos, palas y cuerdas mientras se esforzaban por encontrar a sus familiares en los cruciales primeros días posteriores al desastre.

Venezuela fue sacudida el miércoles pasado por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 con menos de un minuto de diferencia, que derribaron edificios y dejaron a miles de personas atrapadas bajo los escombros.